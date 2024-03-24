Концерт «Пикника» в «Крокусе» был подарком свердловчанки мужу на юбилей

На концерт группы «Пикник», который не состоялся из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», уроженка Талицы Виктория Ладейщикова пошла с гражданским мужем Денисом Черновым. Так она поздравила его с 45-летием. Об этом URA.RU рассказала мама пострадавшей Марина Ладейщикова.
«Вика и Денис — фанаты „Пикника“. Купив билеты, она сделала подарок [ему] на день рождения. Он у него 23 марта», — пояснила родственница. И добавила, что Чернов скончался, родные опознали его тело. Места у пары были в дальнем углу зала.
Чернов жил в Московской области. Четыре года назад Виктория переехала к нему. Близкие пока не опознали ее среди погибших. Они надеются, что Виктория жива и находится в больнице. По предварительным данным, она может быть в коме.
Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Несколько неизвестных мужчин ворвались в здание и открыли стрельбу по людям. По последним данным, погибли 137 человек. Четверых подозреваемых заключили под стражу. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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