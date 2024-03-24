24 марта 2024
23 марта 2024

В пермском городе-призраке снова пытаются обанкротить рынок

В Кизеле Пермского края повторно требуют признать банкротом местный рынок
© Служба новостей «URA.RU»
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Иск о банкротстве пока не принят судом к производству
Иск о банкротстве пока не принят судом к производству Фото:

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом ООО «Кизеловский рынок». Соответствующий иск подала компания «Регионстрой». Ее основной деятельностью является строительство зданий и сооружений. Это уже вторая за полгода попытка обанкротить рынок в Кизеле, который часто называют городом-призраком.

«Арбитражный суд Пермского края, исковое заявление о признании банкротом должника ООО «Кизеловский рынок». Истец – ООО «Регионстрой»», — сообщается в картотеке суда. Иск пока не принят судом к производству, сумма долговых претензий в документах не указана.

Ранее, в октябре 2023 года, иск с требованием признать банкротом рынок в Кизеле в суд подала межрайонная инспекция ФНС. Она предъявила ответчику долговые требования почти на 1,9 млн рублей. В суде представители налоговой сообщили, что имущество рынка в виде недвижимости и участков земли пытались реализовать на торгах, но продать ничего не удалось из-за неликвидности активов. В связи с отсутствием финансирования на процедуру банкротства, арбитражный суд прекратил производство по делу в феврале 2024 года.

Город Кизел Пермского края неофициально называют городом-призраком из-за непростой социально-экономической ситуации. Она сложилась после закрытия шахт Кизеловского угольного бассейна. На данное время входит в число территорий с самым высоким уровнем смертности. Каждый третий житель города не видит перспектив в Кизеле и намерен навсегда из него уехать.

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В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом ООО «Кизеловский рынок». Соответствующий иск подала компания «Регионстрой». Ее основной деятельностью является строительство зданий и сооружений. Это уже вторая за полгода попытка обанкротить рынок в Кизеле, который часто называют городом-призраком. «Арбитражный суд Пермского края, исковое заявление о признании банкротом должника ООО «Кизеловский рынок». Истец – ООО «Регионстрой»», — сообщается в картотеке суда. Иск пока не принят судом к производству, сумма долговых претензий в документах не указана. Ранее, в октябре 2023 года, иск с требованием признать банкротом рынок в Кизеле в суд подала межрайонная инспекция ФНС. Она предъявила ответчику долговые требования почти на 1,9 млн рублей. В суде представители налоговой сообщили, что имущество рынка в виде недвижимости и участков земли пытались реализовать на торгах, но продать ничего не удалось из-за неликвидности активов. В связи с отсутствием финансирования на процедуру банкротства, арбитражный суд прекратил производство по делу в феврале 2024 года. Город Кизел Пермского края неофициально называют городом-призраком из-за непростой социально-экономической ситуации. Она сложилась после закрытия шахт Кизеловского угольного бассейна. На данное время входит в число территорий с самым высоким уровнем смертности. Каждый третий житель города не видит перспектив в Кизеле и намерен навсегда из него уехать.
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