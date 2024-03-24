Свердловские власти озвучили новые сроки запрета массовых мероприятий

После трагедии в московском «Крокусе» в Свердловской области до 10 мая запрещены практически все массовые и развлекательные мероприятия. Такое решение принято на внеочередном заседании антитеррористической комиссии (АТК) 23 марта. Соответствующий документ опубликован на сайте комиссии.
«Приостановить проведение развлекательных, торгово-развлекательных и массовых мероприятий. При организации спортивных мероприятий и мероприятий патриотической направленности исключить факты их проведения в местах, где не обеспечены требования к антитеррористической защищенности», — сказано в решении. Оно подписано свердловским губернатором Евгением Куйвашевым и начальником регионального УФСБ Игорем Николаевым.
При этом ранее главам муниципалитетов по итогам этого же совещания был разослан другой документ — за подписью министра общественной безопасности Александра Кудрявцева. В нем говорилось, что ограничения действуют до 13 мая. При этом в администрации Екатеринбурга такой документ не видели, и утром 25 марта глава города Алексей Орлов говорил подчиненным, что концерты и спектакли возобновляются.
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