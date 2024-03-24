Власти ЯНАО утвердили список получателей губернаторской стипендии

Власти ЯНАО определили получателей стипендии губернатора

25 марта 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

В ЯНАО утвердили список получателей губернаторской стипендии Фото: Денис Моргунов © URA.RU По итогам зимней сессии губернаторскую стипендию получат 195 студентов из ЯНАО. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте правительства ЯНАО. «Ежегодно количество претендентов на назначение именной стипендии растет. Например, в этом году конкурс среди студентов-отличников составил четыре человека на место. Наши стипендиаты обучаются в самых востребованных вузах, входящих в топ-100 по стране», — приводит пресс-служба окружного правительства слова замначальника управления региональной политики депобразования ЯНАО Елены Костюкевич. Стипендию смогут получить 50 выпускников-медалистов из школ Ямала, которые учатся в ВУЗах по направлениям социальной сферы, и 37 отличников, которые проявили себя в исследовательской, творческой и интеллектуальной деятельности. Кроме того, стипендию получат 89 ямальских студентов из числа коренных народов, которые закрыли сессию на «хорошо» и «отлично». В состав стипендиатов также вошли 19 студентов, законные представители которых относятся к числу участников СВО. Наибольшее число заявок на губернаторскую выплату пришло из тюменских государственных университетов. Ранее URA.RU сообщало о том, что окружные власти упростили порядок получения именной стипендии губернатора ЯНАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По итогам зимней сессии губернаторскую стипендию получат 195 студентов из ЯНАО. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте правительства ЯНАО. «Ежегодно количество претендентов на назначение именной стипендии растет. Например, в этом году конкурс среди студентов-отличников составил четыре человека на место. Наши стипендиаты обучаются в самых востребованных вузах, входящих в топ-100 по стране», — приводит пресс-служба окружного правительства слова замначальника управления региональной политики депобразования ЯНАО Елены Костюкевич. Стипендию смогут получить 50 выпускников-медалистов из школ Ямала, которые учатся в ВУЗах по направлениям социальной сферы, и 37 отличников, которые проявили себя в исследовательской, творческой и интеллектуальной деятельности. Кроме того, стипендию получат 89 ямальских студентов из числа коренных народов, которые закрыли сессию на «хорошо» и «отлично». В состав стипендиатов также вошли 19 студентов, законные представители которых относятся к числу участников СВО. Наибольшее число заявок на губернаторскую выплату пришло из тюменских государственных университетов. Ранее URA.RU сообщало о том, что окружные власти упростили порядок получения именной стипендии губернатора ЯНАО.