Власти ЯНАО утвердили список получателей губернаторской стипендии

По итогам зимней сессии губернаторскую стипендию получат 195 студентов из ЯНАО. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте правительства ЯНАО.
«Ежегодно количество претендентов на назначение именной стипендии растет. Например, в этом году конкурс среди студентов-отличников составил четыре человека на место. Наши стипендиаты обучаются в самых востребованных вузах, входящих в топ-100 по стране», — приводит пресс-служба окружного правительства слова замначальника управления региональной политики депобразования ЯНАО Елены Костюкевич.
Стипендию смогут получить 50 выпускников-медалистов из школ Ямала, которые учатся в ВУЗах по направлениям социальной сферы, и 37 отличников, которые проявили себя в исследовательской, творческой и интеллектуальной деятельности.
Кроме того, стипендию получат 89 ямальских студентов из числа коренных народов, которые закрыли сессию на «хорошо» и «отлично». В состав стипендиатов также вошли 19 студентов, законные представители которых относятся к числу участников СВО.
Наибольшее число заявок на губернаторскую выплату пришло из тюменских государственных университетов. Ранее URA.RU сообщало о том, что окружные власти упростили порядок получения именной стипендии губернатора ЯНАО.
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