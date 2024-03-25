Танцоры обвинили организаторов в плохой эвакуации в «Крокусе»

25 марта 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Несмотря на стрельбу, представители соревнований решили продолжить выступление Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Участники первенства танцев в подмосковном «Крокус Сити Холле» обвинили «Федерацию танцевального спорта» в плохой организации эвакуации во время теракта, сообщает telegram-канал «Говорит Москва». По их словам, несмотря на стрельбу, представители соревнований решили продолжить выступление. «Участники первенства по танцевальному спорту в „Крокусе“ обвинили „Федерацию танцевального спорта“ в плохой организации эвакуационных процессов во время теракта», — сообщает источник . Канал опубликовал скриншоты переписки о событиях в «Крокусе». Как сообщает источник, несмотря на стрельбу внизу, представители соревнований решили продолжить турнир, отшутившись про «танки в июне», когда они не стали прекращать выступление. «По их словам, эвакуацией не руководили представители фестиваля, а на участников „махнули рукой“», — сообщает канал. Как ранее писало URA.RU, во время теракта в «Крокус Сити Холл» проходило первенство по танцевальному спорту среди детей. Организаторы призывали участников не паниковать и не покидать помещение. При этом они говорили, что соревнования «скоро продолжатся». Басманный суд Москвы арестовал всех четырех террористов, которые хладнокровно расстреляли людей в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Четвертый фигурант дела Мухаммадсобир Файзов отправлен в СИЗО до 22 мая. На данный момент известно о 137 погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники первенства танцев в подмосковном «Крокус Сити Холле» обвинили «Федерацию танцевального спорта» в плохой организации эвакуации во время теракта, сообщает telegram-канал «Говорит Москва». По их словам, несмотря на стрельбу, представители соревнований решили продолжить выступление. «Участники первенства по танцевальному спорту в „Крокусе“ обвинили „Федерацию танцевального спорта“ в плохой организации эвакуационных процессов во время теракта», — сообщает источник. Канал опубликовал скриншоты переписки о событиях в «Крокусе». Как сообщает источник, несмотря на стрельбу внизу, представители соревнований решили продолжить турнир, отшутившись про «танки в июне», когда они не стали прекращать выступление. «По их словам, эвакуацией не руководили представители фестиваля, а на участников „махнули рукой“», — сообщает канал. Как ранее писало URA.RU, во время теракта в «Крокус Сити Холл» проходило первенство по танцевальному спорту среди детей. Организаторы призывали участников не паниковать и не покидать помещение. При этом они говорили, что соревнования «скоро продолжатся». Басманный суд Москвы арестовал всех четырех террористов, которые хладнокровно расстреляли людей в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Четвертый фигурант дела Мухаммадсобир Файзов отправлен в СИЗО до 22 мая. На данный момент известно о 137 погибших.