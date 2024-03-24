Суд арестовал всех террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холле»

Басманный суд Москвы арестовал всех четырех террористов, которые хладнокровно расстреляли людей в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Четвертый фигурант дела Мухаммадсобир Файзов отправлен в СИЗО до 22 мая, сообщает пресс-служба суда.
«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в решении суда. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года.
Ранее Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении других фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фаридуни Шамсидина, Рачабализоды Саидакрами Муродали и Далерджона Мирзоева отправлены в СИЗО до 22 мая.
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Басманный суд Москвы арестовал всех четырех террористов, которые хладнокровно расстреляли людей в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Четвертый фигурант дела Мухаммадсобир Файзов отправлен в СИЗО до 22 мая, сообщает пресс-служба суда. «Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в решении суда. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года. Ранее Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении других фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фаридуни Шамсидина, Рачабализоды Саидакрами Муродали и Далерджона Мирзоева отправлены в СИЗО до 22 мая.