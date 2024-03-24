24 марта 2024

Суд арестовал всех террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холле»

Четвертого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» арестовали до 22 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, файзов мухаммадсобир
Во время оглашения приговора Файзов отвернулся Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Басманный суд Москвы арестовал всех четырех террористов, которые хладнокровно расстреляли людей в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Четвертый фигурант дела Мухаммадсобир Файзов отправлен в СИЗО до 22 мая, сообщает пресс-служба суда.

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в решении суда. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года.

Ранее Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении других фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фаридуни Шамсидина, Рачабализоды Саидакрами Муродали и Далерджона Мирзоева отправлены в СИЗО до 22 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Басманный суд Москвы арестовал всех четырех террористов, которые хладнокровно расстреляли людей в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Четвертый фигурант дела Мухаммадсобир Файзов отправлен в СИЗО до 22 мая, сообщает пресс-служба суда. «Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в решении суда. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года. Ранее Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении других фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фаридуни Шамсидина, Рачабализоды Саидакрами Муродали и Далерджона Мирзоева отправлены в СИЗО до 22 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...