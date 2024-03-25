Курганский город останется без мэра в течение полугода. Инсайд

25 марта 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Финальный этап конкурса на пост мэра Щучанского округа пройдет в августе 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Щучье (Щучанский округ Курганской области) главу муниципалитета изберут только в августе 2024 года. При этом конкурс и прием документов от претендентов на пост мэра округа начинается с 1 апреля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают источники, связанные с областными властями. «Объявили конкурс на пост главы в Щучанском округе. Прием документов начинается с 1 апреля, а сами все конкурсные процедуры — будут примерно в августе этого года», — отмечают источники. Также инсайдеры отмечают, что сейчас обязанности мэра округа исполняет Павел Самохвалов, который является заместителем мэра по социальным вопросам. Ранее URA.RU писало, что глава Щучанского округа Курганской Геннадий Подкорытов был отстранен от должности 27 февраля 2024 года. Источники связывали отставку с проблемами в сфере ЖКХ и благоустройством округа, с которыми Подкорытов не мог справиться. При этом срок его полномочий истекал в 2027 году. Также, до этого источники URA.RU сообщали, что Самохвалов хотел покинуть регион в ноябре 2023 года, так как его не устраивали условия работы на посту заммэра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Щучье (Щучанский округ Курганской области) главу муниципалитета изберут только в августе 2024 года. При этом конкурс и прием документов от претендентов на пост мэра округа начинается с 1 апреля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают источники, связанные с областными властями. «Объявили конкурс на пост главы в Щучанском округе. Прием документов начинается с 1 апреля, а сами все конкурсные процедуры — будут примерно в августе этого года», — отмечают источники. Также инсайдеры отмечают, что сейчас обязанности мэра округа исполняет Павел Самохвалов, который является заместителем мэра по социальным вопросам. Ранее URA.RU писало, что глава Щучанского округа Курганской Геннадий Подкорытов был отстранен от должности 27 февраля 2024 года. Источники связывали отставку с проблемами в сфере ЖКХ и благоустройством округа, с которыми Подкорытов не мог справиться. При этом срок его полномочий истекал в 2027 году. Также, до этого источники URA.RU сообщали, что Самохвалов хотел покинуть регион в ноябре 2023 года, так как его не устраивали условия работы на посту заммэра.