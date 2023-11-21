Замглавы округа Курганской области уволился, проработав один месяц

22 ноября 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Павел Самохвалов уходит с должности замглавы Щучанского округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Исполняющий обязанности заместителя главы Щучанского округа — начальника управления социального развития Павел Самохвалов написал заявление на увольнение по собственному желанию, проработав чуть больше месяца. Об этом URA.RU сообщил источник из администрации округа. «И.о. замглавы по соцразвитию Самохвалов написал заявление на увольнение. Он одновременно исполняет обязанности начальника управления образования, при этом зарплата у чиновника оказалась чуть больше 30 тысяч рублей», — рассказал источник. Оперативно связаться с Павлом Самохваловым URA.RU не удалось. В администрацию Щучанского округа направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию, ответ ожидается. По словам коллег, Самохвалов с энтузиазмом взялся за работу в соцсфере, но реальная зарплата и условия труда его не устроили. Вероятно, специалист покинет регион после отработки 30 дней. Павел Самохвалов приступил к работе в администрации Щучанского округа с 3 октября 2023 года. До этого он работал директором школы №1 города Щучья. Супруги Павел и Оксана Самохваловы приехали в Щучье из Челябинка в декабре 2022 года и устроились на должности директоров школ (№1 и №3). Павел Самохвалов писал жалобу на местных чиновников в прокуратуру, а его супруга из-за конфликта с чиновницей уволилась с должности, но позже восстановилась по решению суда. В октябре из администрации Шадринска уволилась Олимпийская чемпионка Алла Важенина, проработав в должности руководителя спорткомитета полгода. Важениной предложили должность на Ямале с зарплатой в пять раз больше, чем в Шадринске (30 тысяч рублей). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исполняющий обязанности заместителя главы Щучанского округа — начальника управления социального развития Павел Самохвалов написал заявление на увольнение по собственному желанию, проработав чуть больше месяца. Об этом URA.RU сообщил источник из администрации округа. «И.о. замглавы по соцразвитию Самохвалов написал заявление на увольнение. Он одновременно исполняет обязанности начальника управления образования, при этом зарплата у чиновника оказалась чуть больше 30 тысяч рублей», — рассказал источник. Оперативно связаться с Павлом Самохваловым URA.RU не удалось. В администрацию Щучанского округа направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию, ответ ожидается. По словам коллег, Самохвалов с энтузиазмом взялся за работу в соцсфере, но реальная зарплата и условия труда его не устроили. Вероятно, специалист покинет регион после отработки 30 дней. Павел Самохвалов приступил к работе в администрации Щучанского округа с 3 октября 2023 года. До этого он работал директором школы №1 города Щучья. Супруги Павел и Оксана Самохваловы приехали в Щучье из Челябинка в декабре 2022 года и устроились на должности директоров школ (№1 и №3). Павел Самохвалов писал жалобу на местных чиновников в прокуратуру, а его супруга из-за конфликта с чиновницей уволилась с должности, но позже восстановилась по решению суда. В октябре из администрации Шадринска уволилась Олимпийская чемпионка Алла Важенина, проработав в должности руководителя спорткомитета полгода. Важениной предложили должность на Ямале с зарплатой в пять раз больше, чем в Шадринске (30 тысяч рублей).