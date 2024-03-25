Мишустин обсудил с депутатами ЛДПР экономику, ЖКХ и социальные проекты

25 марта 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Мишустин обсудил с ЛДПР работу правительства по самым важным вопросам развития страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Развитие регионов и преодоление социального неравенства, модернизация ЖКХ и снижение налогового бремени стали главными темами совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с представителями фракции ЛДПР 25 марта. Итоги встречи с главой правительства для URA.RU прокомментировали в пресс-службе ЛДПР. Новость по теме Мишустин встретился с депутатами Госдумы из КПРФ «Мы [в правительстве] наладили взаимодействие с профильными комитетами Государственной думы, и ЛДПР активно участвует в этом диалоге. Хотел бы поблагодарить за принципиальную позицию комитет по международным делам, который вы, уважаемый Леонид Эдуардович, возглавляете, за шаги, которые предпринимаются в рамках парламентской дипломатии для укрепления экономического и гуманитарного сотрудничества с другими государствами в это непростое время», — обратился Михаил Мишустин к лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Также премьер отметил активное взаимодействие с комитетом по физической культуре и комитетом по труду, возглавляемых представителями ЛДПР в Госдуме. Мишустин поблагодарил за ряд важных поправок, предложенных партией в налоговый кодекс (послабления для участников СВО, их семей, а также ветеранов Великой Отечественной), и за работу над федеральным бюджетом. Леонид Слуцкий заявил, что ЛДПР ведет активную работу с правительством по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Фото: Роман Наумов © URA.RU С ответным словом выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отметив, что, несмотря возникающие иногда противоречия, работа партии с правительством продуктивна. «Мы предпочитаем более тесно взаимодействовать с правительством, и сегодня сотрудничество это идет практически в ежедневном формате. И с вами, Михаил Владимирович, несмотря на вашу огромную загрузку, и с коллегами, которые здесь присутствуют. Работаем практически со всеми министерствами и ведомствами, активно ведем законотворческую работу, наши предложения правительство слышит», — отметил Леонид Слуцкий. О том, что из встречи главы правительства с фракцией ЛДПР не попало в телеэфир, URA.RU рассказала заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар. Партия суммировала наказы избирателей кандидату в президенты РФ Леониду Слуцкому, предложила пути решения проблемы социально-экономического неравенства регионов, программу модернизации ЖКХ, и — снижение нагрузки для налогоплательщиков. Наказы избирателей ЛДПР «На встречу с председателем правительства глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутаты фракции идут с пакетом конкретных законодательных инициатив и готовых решений, связанных с социальным благополучием граждан и экономическим развитием регионов. В их основу легли мнения и обращения граждан, собранные за период избирательной кампании в ходе проведенного партией всероссийского опроса граждан «Скажи Слуцкому правду!», — прокомментировала Элеонора Кавшар. Статья по теме В России кардинально меняется система управления регионами Решение проблем неравенства регионов ЛДПР считает важным в работе правительства сделать акцент на сокращении диспропорции социально-экономического развития регионов, подчеркнули в пресс-службе партии. По мнению партийцев, приоритеты работы необходимо определять исходя из ситуации внутри региона, а не по общим принципам. «Каждый в России должен иметь возможности жить достойно независимо от того, где он работает: в столице или в удаленном поселке. Должна быть пересмотрена система бюджетирования и налоговых поступлений в пользу регионов. Нужно обеспечить региональные доплаты, строительство социальных объектов и инфраструктуры», — рассказали в пресс-службе ЛДПР. Модернизация ЖКХ У депутатов ЛДПР есть предложения к правительству по повышению эффективности модернизации ЖКХ, которая будет проводиться по поручению президента РФ Владимира Путина. Количество аварий прошедшей зимой показало, что дальнейшая эксплуатация советского наследия и латание труб оборачиваются замерзающими квартирами. Также предложения фракция коснулась поддержки предпринимателей, в частности, освобождения от налога на прибыль бизнеса в сельской местности. Снижение налогового бремени россиян Фракцией были разработаны и не менее важные предложения в социальной сфере, рассказали в ЛДПР. Они касаются снижения налогового бремени для людей с невысокими доходами, введения доплат к страховой пенсии и поддержки семей с детьми. «Депутаты фракции заготовили ряд вопросов к правительству РФ, которые требуют пояснения. В том числе в сфере здравоохранения, поддержки самозанятых, повышения эффективности бюджетных процессов», — прокомментировали в пресс-службе ЛДПР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Развитие регионов и преодоление социального неравенства, модернизация ЖКХ и снижение налогового бремени стали главными темами совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с представителями фракции ЛДПР 25 марта. Итоги встречи с главой правительства для URA.RU прокомментировали в пресс-службе ЛДПР. «Мы [в правительстве] наладили взаимодействие с профильными комитетами Государственной думы, и ЛДПР активно участвует в этом диалоге. Хотел бы поблагодарить за принципиальную позицию комитет по международным делам, который вы, уважаемый Леонид Эдуардович, возглавляете, за шаги, которые предпринимаются в рамках парламентской дипломатии для укрепления экономического и гуманитарного сотрудничества с другими государствами в это непростое время», — обратился Михаил Мишустин к лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Также премьер отметил активное взаимодействие с комитетом по физической культуре и комитетом по труду, возглавляемых представителями ЛДПР в Госдуме. Мишустин поблагодарил за ряд важных поправок, предложенных партией в налоговый кодекс (послабления для участников СВО, их семей, а также ветеранов Великой Отечественной), и за работу над федеральным бюджетом. С ответным словом выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отметив, что, несмотря возникающие иногда противоречия, работа партии с правительством продуктивна. «Мы предпочитаем более тесно взаимодействовать с правительством, и сегодня сотрудничество это идет практически в ежедневном формате. И с вами, Михаил Владимирович, несмотря на вашу огромную загрузку, и с коллегами, которые здесь присутствуют. Работаем практически со всеми министерствами и ведомствами, активно ведем законотворческую работу, наши предложения правительство слышит», — отметил Леонид Слуцкий. О том, что из встречи главы правительства с фракцией ЛДПР не попало в телеэфир, URA.RU рассказала заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар. Партия суммировала наказы избирателей кандидату в президенты РФ Леониду Слуцкому, предложила пути решения проблемы социально-экономического неравенства регионов, программу модернизации ЖКХ, и — снижение нагрузки для налогоплательщиков. «На встречу с председателем правительства глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутаты фракции идут с пакетом конкретных законодательных инициатив и готовых решений, связанных с социальным благополучием граждан и экономическим развитием регионов. В их основу легли мнения и обращения граждан, собранные за период избирательной кампании в ходе проведенного партией всероссийского опроса граждан «Скажи Слуцкому правду!», — прокомментировала Элеонора Кавшар. ЛДПР считает важным в работе правительства сделать акцент на сокращении диспропорции социально-экономического развития регионов, подчеркнули в пресс-службе партии. По мнению партийцев, приоритеты работы необходимо определять исходя из ситуации внутри региона, а не по общим принципам. «Каждый в России должен иметь возможности жить достойно независимо от того, где он работает: в столице или в удаленном поселке. Должна быть пересмотрена система бюджетирования и налоговых поступлений в пользу регионов. Нужно обеспечить региональные доплаты, строительство социальных объектов и инфраструктуры», — рассказали в пресс-службе ЛДПР. У депутатов ЛДПР есть предложения к правительству по повышению эффективности модернизации ЖКХ, которая будет проводиться по поручению президента РФ Владимира Путина. Количество аварий прошедшей зимой показало, что дальнейшая эксплуатация советского наследия и латание труб оборачиваются замерзающими квартирами. Также предложения фракция коснулась поддержки предпринимателей, в частности, освобождения от налога на прибыль бизнеса в сельской местности. Фракцией были разработаны и не менее важные предложения в социальной сфере, рассказали в ЛДПР. Они касаются снижения налогового бремени для людей с невысокими доходами, введения доплат к страховой пенсии и поддержки семей с детьми. «Депутаты фракции заготовили ряд вопросов к правительству РФ, которые требуют пояснения. В том числе в сфере здравоохранения, поддержки самозанятых, повышения эффективности бюджетных процессов», — прокомментировали в пресс-службе ЛДПР.