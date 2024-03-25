В Тюменской области старое училище сдадут в аренду по рублю за метр

В селе Сладково Тюменской области откроют торги на аренду здания училища
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, аукцион, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, арбитраж, преступление, молоток судьи, судейский молоток, торги
Торги пройдут 22 апреля Фото:

В Тюменской области 26 марта стартует прием заявок от желающих арендовать здание бывшего профучилища в селе Сладково, которое готовы отдать по цене в один рубль за квадратный метр. Но только после того, как новый хозяин его отремонтирует. Об этом сообщает telegram-канал департамента имущественных отношений региона.

«26 марта стартует прием заявок для участия в аукционе по продаже (аренде) большого здания с земельным участком в селе Сладково. В лот входит трехэтажный учебный корпус и земельный участок», — рассказали в департаменте.

Ранее в этом здании располагалось профессиональное училище. Арендатору нужно будет капитально отремонтировать строение. В этот период он будет платить ту цену, которая сложится на аукционе. А вот после плата составит один рубль за квадратный метр в год. Договор будет заключен на 49 лет.

Также здание можно приобрести в собственность. Начальная цена объекта — 9,2 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области 26 марта стартует прием заявок от желающих арендовать здание бывшего профучилища в селе Сладково, которое готовы отдать по цене в один рубль за квадратный метр. Но только после того, как новый хозяин его отремонтирует. Об этом сообщает telegram-канал департамента имущественных отношений региона. «26 марта стартует прием заявок для участия в аукционе по продаже (аренде) большого здания с земельным участком в селе Сладково. В лот входит трехэтажный учебный корпус и земельный участок», — рассказали в департаменте. Ранее в этом здании располагалось профессиональное училище. Арендатору нужно будет капитально отремонтировать строение. В этот период он будет платить ту цену, которая сложится на аукционе. А вот после плата составит один рубль за квадратный метр в год. Договор будет заключен на 49 лет. Также здание можно приобрести в собственность. Начальная цена объекта — 9,2 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...