В Тюменской области старое училище сдадут в аренду по рублю за метр

В селе Сладково Тюменской области откроют торги на аренду здания училища

Торги пройдут 22 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области 26 марта стартует прием заявок от желающих арендовать здание бывшего профучилища в селе Сладково, которое готовы отдать по цене в один рубль за квадратный метр. Но только после того, как новый хозяин его отремонтирует. Об этом сообщает telegram-канал департамента имущественных отношений региона.

«26 марта стартует прием заявок для участия в аукционе по продаже (аренде) большого здания с земельным участком в селе Сладково. В лот входит трехэтажный учебный корпус и земельный участок», — рассказали в департаменте.

Ранее в этом здании располагалось профессиональное училище. Арендатору нужно будет капитально отремонтировать строение. В этот период он будет платить ту цену, которая сложится на аукционе. А вот после плата составит один рубль за квадратный метр в год. Договор будет заключен на 49 лет.

Также здание можно приобрести в собственность. Начальная цена объекта — 9,2 млн рублей.