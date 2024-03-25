Правоохранители проверяют около 10 ТЦ Москвы после сообщений о минировании

25 марта 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

В Москве правоохранительные органы проверяют ТЦ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Москве правоохранители проверяют около 10 торговых центров в связи с сообщениями о минировании. Об этом сообщили в оперативных службах. «Сотрудники правоохранительных органов проверяют около 10 торговых центров Москвы после сообщений с угрозой взрыва», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. В столице 25 марта во многие ТЦ и другие учреждения начали поступать сообщения о минировании, из-за чего граждан эвакуировали из зданий. Так, сообщалось о выводе граждан из торгового центра в Лефортово. Также около 900 человек эвакуировали КДЦ «Измайловский» Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) им. Н.И. Пирогова, пишет «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве правоохранители проверяют около 10 торговых центров в связи с сообщениями о минировании. Об этом сообщили в оперативных службах. «Сотрудники правоохранительных органов проверяют около 10 торговых центров Москвы после сообщений с угрозой взрыва», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. В столице 25 марта во многие ТЦ и другие учреждения начали поступать сообщения о минировании, из-за чего граждан эвакуировали из зданий. Так, сообщалось о выводе граждан из торгового центра в Лефортово. Также около 900 человек эвакуировали КДЦ «Измайловский» Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) им. Н.И. Пирогова, пишет «Царьград».