Правоохранители проверяют около 10 ТЦ Москвы после сообщений о минировании

В Москве правоохранители проверяют около 10 торговых центров в связи с сообщениями о минировании. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Сотрудники правоохранительных органов проверяют около 10 торговых центров Москвы после сообщений с угрозой взрыва», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.
В столице 25 марта во многие ТЦ и другие учреждения начали поступать сообщения о минировании, из-за чего граждан эвакуировали из зданий. Так, сообщалось о выводе граждан из торгового центра в Лефортово. Также около 900 человек эвакуировали КДЦ «Измайловский» Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) им. Н.И. Пирогова, пишет «Царьград».
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