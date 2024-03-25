Правоохранители проверяют около 10 ТЦ Москвы после сообщений о минировании

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В Москве правоохранительные органы проверяют ТЦ Фото:

В Москве правоохранители проверяют около 10 торговых центров в связи с сообщениями о минировании. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Сотрудники правоохранительных органов проверяют около 10 торговых центров Москвы после сообщений с угрозой взрыва», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.

В столице 25 марта во многие ТЦ и другие учреждения начали поступать сообщения о минировании, из-за чего граждан эвакуировали из зданий. Так, сообщалось о выводе граждан из торгового центра в Лефортово. Также около 900 человек эвакуировали КДЦ «Измайловский» Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) им. Н.И. Пирогова, пишет «Царьград».

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В Москве правоохранители проверяют около 10 торговых центров в связи с сообщениями о минировании. Об этом сообщили в оперативных службах. «Сотрудники правоохранительных органов проверяют около 10 торговых центров Москвы после сообщений с угрозой взрыва», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. В столице 25 марта во многие ТЦ и другие учреждения начали поступать сообщения о минировании, из-за чего граждан эвакуировали из зданий. Так, сообщалось о выводе граждан из торгового центра в Лефортово. Также около 900 человек эвакуировали КДЦ «Измайловский» Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) им. Н.И. Пирогова, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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