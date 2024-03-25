По городам России прошла волна сообщений о минировании

Из медико-хирургического центра им. Пирогова в Москве эвакуировали 900 человек

25 марта 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Из больницы имени Пирогова эвакуировали 900 человек, в том числе пострадавших в ходе теракта в «Крокусе» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в разных городах России стали поступать анонимные звонки о минировании. Так, по данным ТАСС, в Москве из медико-хирургического центра им. Пирогова эвакуировали 900 человек, в том числе пострадавших в ходе теракта в «Крокусе». Все сообщения о минированиях оказались ложными. URA.RU подготовило подборку фейковых сообщений о терактах в городах страны. Москва: эвакуация из больницы им. Пирогова Из Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова в Москве, по данным ТАСС, эвакуировали 900 человек, включая пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», из-за тревоги о возможном взрыве. «Семьсот человек эвакуировали из московской больницы, где также лежат пострадавшие при теракте в „Крокусе“, из-за угрозы взрыва», — говорится в сообщении telegram-канал Mash. Сотрудники после того, как получили письмо о предполагаемом подрыве, обнаружили фосфорные СВУ с таймером на 40 минут. Они размещены в четырех рюкзаках на различных этажах. В настоящее время все люди были эвакуированы, спецслужбы и кинологи осмотрели этажи для обеспечения безопасности. Тревога оказалась ложной. Санкт-Петербург: сообщение о минировании ТД «Пассаж» Из Торгового дома «Пассаж» в Санкт-Петербурге произведена эвакуация из-за сообщения о минировании. Посетители «Пассажа» сообщили, что им «поступил некий звонок» о минировании. В супермаркете сработала пожарная сигнализация. На место выехали две кареты скорой помощи, сообщает «Фонтанка». Лефортово: эвакуация ТЦ В Лефортово эвакуировали торговый центр. Об этом написали в telegram-канале «Осторожно, Москва». Всех посетителей и персонал вывели на улицу. Причина вывода людей из здания пока не уточняется. Сотрудники правоохранительных органов проверяют около 10 торговых центров Москвы после сообщений с угрозой взрыва, сообщили ТАСС в оперативных службах. Санкт-Петербург: эвакуация ТЦ «Лондон Молл» В Петербурге эвакуировали посетителей ТЦ «Лондон Молл». На место прибыли спасатели и силовики. Эвакуация началась после звонка о бомбе — мужчина заявил, что якобы заложил взрывчатку в здании. Издание «Фонтанка» пишет, что он был задержан. Мужчина не говорит, где именно он якобы оставил устройство. Курган: экстренная эвакуация ТРЦ «ГиперСити» Из ТРЦ «ГиперСити» 23 марта людей экстренно вывели на улицу из-за срабатывания пожарной сигнализации. Произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации. На место выехали пожарные. Данные подтвердила пресс-служба управления ГУ МЧС России по Курганской области. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 09:46. Пожарные провели проверку в здании. Возгорания и задымления не обнаружили. Ранее, 22 марта, в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», а позже подожгла здание. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибло 137 человек, еще почти 200 пострадали. Огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме, их задержали силовики. 24 марта объявили в России днем траура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в разных городах России стали поступать анонимные звонки о минировании. Так, по данным ТАСС, в Москве из медико-хирургического центра им. Пирогова эвакуировали 900 человек, в том числе пострадавших в ходе теракта в «Крокусе». Все сообщения о минированиях оказались ложными. URA.RU подготовило подборку фейковых сообщений о терактах в городах страны. Из Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова в Москве, по данным ТАСС, эвакуировали 900 человек, включая пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», из-за тревоги о возможном взрыве. «Семьсот человек эвакуировали из московской больницы, где также лежат пострадавшие при теракте в „Крокусе“, из-за угрозы взрыва», — говорится в сообщении telegram-канал Mash. Сотрудники после того, как получили письмо о предполагаемом подрыве, обнаружили фосфорные СВУ с таймером на 40 минут. Они размещены в четырех рюкзаках на различных этажах. В настоящее время все люди были эвакуированы, спецслужбы и кинологи осмотрели этажи для обеспечения безопасности. Тревога оказалась ложной. Из Торгового дома «Пассаж» в Санкт-Петербурге произведена эвакуация из-за сообщения о минировании. Посетители «Пассажа» сообщили, что им «поступил некий звонок» о минировании. В супермаркете сработала пожарная сигнализация. На место выехали две кареты скорой помощи, сообщает «Фонтанка». В Лефортово эвакуировали торговый центр. Об этом написали в telegram-канале «Осторожно, Москва». Всех посетителей и персонал вывели на улицу. Причина вывода людей из здания пока не уточняется. Сотрудники правоохранительных органов проверяют около 10 торговых центров Москвы после сообщений с угрозой взрыва, сообщили ТАСС в оперативных службах. В Петербурге эвакуировали посетителей ТЦ «Лондон Молл». На место прибыли спасатели и силовики. Эвакуация началась после звонка о бомбе — мужчина заявил, что якобы заложил взрывчатку в здании. Издание «Фонтанка» пишет, что он был задержан. Мужчина не говорит, где именно он якобы оставил устройство. Из ТРЦ «ГиперСити» 23 марта людей экстренно вывели на улицу из-за срабатывания пожарной сигнализации. Произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации. На место выехали пожарные. Данные подтвердила пресс-служба управления ГУ МЧС России по Курганской области. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 09:46. Пожарные провели проверку в здании. Возгорания и задымления не обнаружили. Ранее, 22 марта, в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», а позже подожгла здание. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибло 137 человек, еще почти 200 пострадали. Огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме, их задержали силовики. 24 марта объявили в России днем траура.