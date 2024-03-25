Сосед главаря террористов, напавших на «Крокус», рассказал о его увлечениях

Предполагаемый главарь боевиков Далерджона Мирзоева, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», занимался борьбой в Новосибирске. Об этом рассказал сосед арестованного террориста.
«Он жил со мной в одном микрорайоне, Затулинском жилмассиве. Ходил тоже в спортивный клуб „Зевс“ на ММА. Лично я его, конечно, не знал», — поделился мужчина с Daily Storm. По его словам, Мирзоев жил находился у родственников в Новосибирске до января 2024 года. Все жильцы квартиры покинули ее утром 25 марта.
Также в соседнем от Мирзоева подъезде жил еще один мигрант, который зимой 2024 года задушил 39-летнюю женщину и ее пятилетнюю дочь, сообщил сосед. Он также занимался ММА.
Боевик Мирзоев работал таксистом. Заработанные деньги отправлял матери. 22 марта он вместе с тремя сообщниками устроили стрельбу в «Крокусе». Погибли 137 человек. Террористов арестовали.
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