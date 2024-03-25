Сосед главаря террористов, напавших на «Крокус», рассказал о его увлечениях

Сосед одного из террористов рассказал, что ходил с ним в один спортивный клуб

25 марта 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

Боевик Мирзоев ездил к родственникам в Новосибирск до теракта Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Предполагаемый главарь боевиков Далерджона Мирзоева, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», занимался борьбой в Новосибирске. Об этом рассказал сосед арестованного террориста. «Он жил со мной в одном микрорайоне, Затулинском жилмассиве. Ходил тоже в спортивный клуб „Зевс“ на ММА. Лично я его, конечно, не знал», — поделился мужчина с Daily Storm. По его словам, Мирзоев жил находился у родственников в Новосибирске до января 2024 года. Все жильцы квартиры покинули ее утром 25 марта. Также в соседнем от Мирзоева подъезде жил еще один мигрант, который зимой 2024 года задушил 39-летнюю женщину и ее пятилетнюю дочь, сообщил сосед. Он также занимался ММА. Боевик Мирзоев работал таксистом. Заработанные деньги отправлял матери. 22 марта он вместе с тремя сообщниками устроили стрельбу в «Крокусе». Погибли 137 человек. Террористов арестовали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предполагаемый главарь боевиков Далерджона Мирзоева, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», занимался борьбой в Новосибирске. Об этом рассказал сосед арестованного террориста. «Он жил со мной в одном микрорайоне, Затулинском жилмассиве. Ходил тоже в спортивный клуб „Зевс“ на ММА. Лично я его, конечно, не знал», — поделился мужчина с Daily Storm. По его словам, Мирзоев жил находился у родственников в Новосибирске до января 2024 года. Все жильцы квартиры покинули ее утром 25 марта. Также в соседнем от Мирзоева подъезде жил еще один мигрант, который зимой 2024 года задушил 39-летнюю женщину и ее пятилетнюю дочь, сообщил сосед. Он также занимался ММА. Боевик Мирзоев работал таксистом. Заработанные деньги отправлял матери. 22 марта он вместе с тремя сообщниками устроили стрельбу в «Крокусе». Погибли 137 человек. Террористов арестовали.