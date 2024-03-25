Хинштейн: ГБР, охранявшая «Крокус», базировалась в соседнем здании. Скрин

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Арсенал оружия и группа быстрого реагирования находились рядом с «Крокусом», сообщил Александр Хинштейн Фото:
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Боевое оружие и группа быстрого реагирования ОО «ЧОП «Крокус Профи», охранявшей «Крокус Сити Холл», базировалась в соседнем здании. Однако на место теракта она не выезжала, сообщил депутат Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

По данным депутата, на вооружении ЧОПа находилось несколько десятков единиц боевого служебного оружия. В частности, пистолеты ИЖ-71 и самозарядные ружья «Сайга-20КВ». «Весь этот арсенал хранится в соседнем здании от „Крокуса“, но охранники несли службу без него. Там же базируется и группа быстрого реагирования ЧОО, которая, однако, на место после теракта тоже не выезжала», — написал Хинштейн у себя в Telegram.

Ранее он сообщал, что охранники несли службу без оружия. Депутат сослался на закон, согласно которому, частные охранные предприятия обязаны только иметь оружие, но не должны использовать его при службе в общественных местах.

Теракт в «Крокусе» унес жизни 137 человек, среди которых — дети. Сообщалось, что при нападении боевиков на торговый центр охрана была вооружена только дубинками. Исполнители теракта были задержаны и арестованы до 22 мая, передает телеканал 360. Также арестован владелец авто, на котором террористы скрылись с места трагедии, его отец и брат.

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Боевое оружие и группа быстрого реагирования ОО «ЧОП «Крокус Профи», охранявшей «Крокус Сити Холл», базировалась в соседнем здании. Однако на место теракта она не выезжала, сообщил депутат Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По данным депутата, на вооружении ЧОПа находилось несколько десятков единиц боевого служебного оружия. В частности, пистолеты ИЖ-71 и самозарядные ружья «Сайга-20КВ». «Весь этот арсенал хранится в соседнем здании от „Крокуса“, но охранники несли службу без него. Там же базируется и группа быстрого реагирования ЧОО, которая, однако, на место после теракта тоже не выезжала», — написал Хинштейн у себя в Telegram. Ранее он сообщал, что охранники несли службу без оружия. Депутат сослался на закон, согласно которому, частные охранные предприятия обязаны только иметь оружие, но не должны использовать его при службе в общественных местах. Теракт в «Крокусе» унес жизни 137 человек, среди которых — дети. Сообщалось, что при нападении боевиков на торговый центр охрана была вооружена только дубинками. Исполнители теракта были задержаны и арестованы до 22 мая, передает телеканал 360. Также арестован владелец авто, на котором террористы скрылись с места трагедии, его отец и брат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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