Хинштейн: ГБР, охранявшая «Крокус», базировалась в соседнем здании. Скрин

25 марта 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

Арсенал оружия и группа быстрого реагирования находились рядом с «Крокусом», сообщил Александр Хинштейн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Боевое оружие и группа быстрого реагирования ОО «ЧОП «Крокус Профи», охранявшей «Крокус Сити Холл», базировалась в соседнем здании. Однако на место теракта она не выезжала, сообщил депутат Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По данным депутата, на вооружении ЧОПа находилось несколько десятков единиц боевого служебного оружия. В частности, пистолеты ИЖ-71 и самозарядные ружья «Сайга-20КВ». «Весь этот арсенал хранится в соседнем здании от „Крокуса“, но охранники несли службу без него. Там же базируется и группа быстрого реагирования ЧОО, которая, однако, на место после теракта тоже не выезжала», — написал Хинштейн у себя в Telegram . Ранее он сообщал, что охранники несли службу без оружия. Депутат сослался на закон, согласно которому, частные охранные предприятия обязаны только иметь оружие, но не должны использовать его при службе в общественных местах. Теракт в «Крокусе» унес жизни 137 человек, среди которых — дети. Сообщалось, что при нападении боевиков на торговый центр охрана была вооружена только дубинками. Исполнители теракта были задержаны и арестованы до 22 мая, передает телеканал 360. Также арестован владелец авто, на котором террористы скрылись с места трагедии, его отец и брат. telegram-канал Александра Хинштейна Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боевое оружие и группа быстрого реагирования ОО «ЧОП «Крокус Профи», охранявшей «Крокус Сити Холл», базировалась в соседнем здании. Однако на место теракта она не выезжала, сообщил депутат Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По данным депутата, на вооружении ЧОПа находилось несколько десятков единиц боевого служебного оружия. В частности, пистолеты ИЖ-71 и самозарядные ружья «Сайга-20КВ». «Весь этот арсенал хранится в соседнем здании от „Крокуса“, но охранники несли службу без него. Там же базируется и группа быстрого реагирования ЧОО, которая, однако, на место после теракта тоже не выезжала», — написал Хинштейн у себя в Telegram. Ранее он сообщал, что охранники несли службу без оружия. Депутат сослался на закон, согласно которому, частные охранные предприятия обязаны только иметь оружие, но не должны использовать его при службе в общественных местах. Теракт в «Крокусе» унес жизни 137 человек, среди которых — дети. Сообщалось, что при нападении боевиков на торговый центр охрана была вооружена только дубинками. Исполнители теракта были задержаны и арестованы до 22 мая, передает телеканал 360. Также арестован владелец авто, на котором террористы скрылись с места трагедии, его отец и брат.