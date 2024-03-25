25 марта 2024

Боец СВО поднял флаг челябинского города над Авдеевкой. Видео

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Боец СВО поднял флаг над Авдеевкой Фото:
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Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся в настоящее время на СВО, поднял над Авдеевкой флаг города Нязепетровска (Челябинская область). Видео боец разместил в своем telegram-канале.

«Хотелось бы передать привет жителям Нязепетровского района [Челябинской области] из Авдеевки. Авдеевка наша и флаг Нязепетровска поднят над Авдеевкой в знак освобождения города», — говорит боец в видео, опубликованном в telegram-канале «Будни мобика».

Флаг побывал уже в нескольких освобожденных городах. После окончания специальной военной операции его доставят в Нязепетровск в знак напоминания «о нашей общей с вами победе», говорит «Депутат».

Ранее челябинский боец с позывным «Депутат» призывал россиян сходить на выборы президента страны, которые проходили с 15 по 17 марта. В видео, опубликованном в социальных сетях, он приглашал прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

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Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся в настоящее время на СВО, поднял над Авдеевкой флаг города Нязепетровска (Челябинская область). Видео боец разместил в своем telegram-канале. «Хотелось бы передать привет жителям Нязепетровского района [Челябинской области] из Авдеевки. Авдеевка наша и флаг Нязепетровска поднят над Авдеевкой в знак освобождения города», — говорит боец в видео, опубликованном в telegram-канале «Будни мобика». Флаг побывал уже в нескольких освобожденных городах. После окончания специальной военной операции его доставят в Нязепетровск в знак напоминания «о нашей общей с вами победе», говорит «Депутат». Ранее челябинский боец с позывным «Депутат» призывал россиян сходить на выборы президента страны, которые проходили с 15 по 17 марта. В видео, опубликованном в социальных сетях, он приглашал прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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