Власти Курганской области выставят на аукцион автомобили скорой помощи

26 марта 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Депутаты курганской облдумы поддержали внесение машин скорой помощи и двух зданий в план приватизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты курганской областной думы рассмотрели предложение директора департамента имущественных и земельных отношений региона Яны Юриной о внесении изменений в план приватизации. Депутаты поддержали решение о выставлении на аукцион двух нежилых зданий и пяти автомобилей, среди которых три машины скорой медицинской помощи. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU c заседания комитета облдумы по экономической политике. «Предлагается внести изменения в прогнозный план программы приватизации на 2022—2024 годы и дополнить план двумя нежилыми зданиями: первое в селе Круглое Звериноголовского округа и в селе Колесниково Кетовского округа. Также дополнить план пятью объектами движимого имущества: один экскаватор один легковой автомобиль и три машины скорой помощи. Имущество в данный момент не используется для целей органов госвласти и их учреждения, является высвобожденным и требует дальнейшей реализации с точки зрения пополнения бюджета», — отметила Юрина. Депутаты путем голосования приняли решение о включении данных объектов в план приватизации. Также, по данным Юриной, на сегодняшнюю дату было приватизировано три объекта недвижимого имущества и девять автомобилей на общую сумму 9,6 миллионов рублей. Директор департамента имущественных и земельных отношений отметила, что аукционы по продаже имущества проходят каждый день, что позволяет пополнять бюджет региона. Ранее URA.RU писало, что курганские власти повторно выставили на продажу помещения бывшего психдиспансера. Продать его правительство планирует за 24,5 миллиона рублей. Также сообщалось о выставлении на торги правительственной гостиницы «Зауралье» по цене 81 миллион рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты курганской областной думы рассмотрели предложение директора департамента имущественных и земельных отношений региона Яны Юриной о внесении изменений в план приватизации. Депутаты поддержали решение о выставлении на аукцион двух нежилых зданий и пяти автомобилей, среди которых три машины скорой медицинской помощи. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU c заседания комитета облдумы по экономической политике. «Предлагается внести изменения в прогнозный план программы приватизации на 2022—2024 годы и дополнить план двумя нежилыми зданиями: первое в селе Круглое Звериноголовского округа и в селе Колесниково Кетовского округа. Также дополнить план пятью объектами движимого имущества: один экскаватор один легковой автомобиль и три машины скорой помощи. Имущество в данный момент не используется для целей органов госвласти и их учреждения, является высвобожденным и требует дальнейшей реализации с точки зрения пополнения бюджета», — отметила Юрина. Депутаты путем голосования приняли решение о включении данных объектов в план приватизации. Также, по данным Юриной, на сегодняшнюю дату было приватизировано три объекта недвижимого имущества и девять автомобилей на общую сумму 9,6 миллионов рублей. Директор департамента имущественных и земельных отношений отметила, что аукционы по продаже имущества проходят каждый день, что позволяет пополнять бюджет региона. Ранее URA.RU писало, что курганские власти повторно выставили на продажу помещения бывшего психдиспансера. Продать его правительство планирует за 24,5 миллиона рублей. Также сообщалось о выставлении на торги правительственной гостиницы «Зауралье» по цене 81 миллион рублей.