03 марта 2024

Курганские власти повторно выставили на продажу помещения бывшего психдиспансера

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание бывшего психдиспансера. Курган, психоневрологическая больница, улица Ленина 27
Недвижимость площадью 374 квадрата стоит 24,5 миллиона рублей Фото:

Курганские власти повторно выставили на продажу помещения бывшего отделения психдиспансера. Начальная цена осталась прежней — 24,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте торгов. Ранее имущество уже выставляли на аукцион, но после этого власти сообщали о решение не продавать недвижимость.

«Объект недвижимого имущества — помещение поликлиники по ул. Ленина, д. 27, пом. IV. Номера на поэтажном плане: на первом этаже: 1-14, 4а, 10а, 16, 16а, 18-22; в подвале: 1-5, 3а. литер А. Общая площадь: 374,4 квадратных метра. Начальная цена: 24 524 000 рублей», — говорится в аукционной документации.

Ранее URA.RU писало, что отделение психдиспансера из центра Кургана переехало в здании бывшей взрослой поликлиники №1 в поселке Механический. После этого власти региона решили включить освободившиеся помещения в план приватизации. Недвижимость выставляли на торги. Единственный проведенный аукцион был признан несостоявшимся.

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Курганские власти повторно выставили на продажу помещения бывшего отделения психдиспансера. Начальная цена осталась прежней — 24,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте торгов. Ранее имущество уже выставляли на аукцион, но после этого власти сообщали о решение не продавать недвижимость. «Объект недвижимого имущества — помещение поликлиники по ул. Ленина, д. 27, пом. IV. Номера на поэтажном плане: на первом этаже: 1-14, 4а, 10а, 16, 16а, 18-22; в подвале: 1-5, 3а. литер А. Общая площадь: 374,4 квадратных метра. Начальная цена: 24 524 000 рублей», — говорится в аукционной документации. Ранее URA.RU писало, что отделение психдиспансера из центра Кургана переехало в здании бывшей взрослой поликлиники №1 в поселке Механический. После этого власти региона решили включить освободившиеся помещения в план приватизации. Недвижимость выставляли на торги. Единственный проведенный аукцион был признан несостоявшимся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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