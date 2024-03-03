Курганские власти повторно выставили на продажу помещения бывшего психдиспансера

04 марта 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Недвижимость площадью 374 квадрата стоит 24,5 миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти повторно выставили на продажу помещения бывшего отделения психдиспансера. Начальная цена осталась прежней — 24,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте торгов. Ранее имущество уже выставляли на аукцион, но после этого власти сообщали о решение не продавать недвижимость. «Объект недвижимого имущества — помещение поликлиники по ул. Ленина, д. 27, пом. IV. Номера на поэтажном плане: на первом этаже: 1-14, 4а, 10а, 16, 16а, 18-22; в подвале: 1-5, 3а. литер А. Общая площадь: 374,4 квадратных метра. Начальная цена: 24 524 000 рублей», — говорится в аукционной документации. Ранее URA.RU писало, что отделение психдиспансера из центра Кургана переехало в здании бывшей взрослой поликлиники №1 в поселке Механический. После этого власти региона решили включить освободившиеся помещения в план приватизации. Недвижимость выставляли на торги. Единственный проведенный аукцион был признан несостоявшимся.

Курганские власти повторно выставили на продажу помещения бывшего отделения психдиспансера. Начальная цена осталась прежней — 24,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте торгов. Ранее имущество уже выставляли на аукцион, но после этого власти сообщали о решение не продавать недвижимость. «Объект недвижимого имущества — помещение поликлиники по ул. Ленина, д. 27, пом. IV. Номера на поэтажном плане: на первом этаже: 1-14, 4а, 10а, 16, 16а, 18-22; в подвале: 1-5, 3а. литер А. Общая площадь: 374,4 квадратных метра. Начальная цена: 24 524 000 рублей», — говорится в аукционной документации. Ранее URA.RU писало, что отделение психдиспансера из центра Кургана переехало в здании бывшей взрослой поликлиники №1 в поселке Механический. После этого власти региона решили включить освободившиеся помещения в план приватизации. Недвижимость выставляли на торги. Единственный проведенный аукцион был признан несостоявшимся.