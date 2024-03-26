Рождаемость в России упала до многолетнего минимума

Росстат: уровень рождаемости упал до минимального уровня, составив 1,41

26 марта 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

В России уровень рождаемости снизился до 1,41, передает Росстат Фото: Илья Московец © URA.RU Суммарный коэффициент рождаемости в России достиг уровня 1,41. Показатель показывает, сколько детей женщина рожает в период репродуктивного возраста. В настоящий момент он обновил многолетний минимум. Такие данные приводит Росстат. «По итогам 2023 года суммарный коэффициент рождаемости в России (среднее число детей на одну женщину) составил 1,41. По сравнению с 2022 годом (1,42) показатель незначительно снизился, но по итогам 2023 года стал минимальным за 17 лет», — сообщает Росстат, передает РБК. В последний раз наиболее сильное падение фиксировалось в 2006 году (1,31). Среди факторов, которые влияют на уровень рождаемости, эксперты отмечают уровень дохода населения, а также социальные и демографические факторы в целом. Тем не менее отмечается, что по сравнению с прошлым годом статистика по рождаемости не сильно изменилась. Своего максимума уровень рождаемости достигал в 2015 году. Тогда он составлял 1,78. При этом уровень значительно различается, в зависимости от региона страны. В настоящий момент, наиболее сильная рождаемость зафиксирована в Чеченской республике (2,6) и Туве (2,44). Наиболее низкий — в Ленинградской области и Севастополе. Материнский капитал является одним из инструментов регулирования рождаемости в России. Президент России Владимир Путин призвал продлить действие программы материнского капитала до 2030 года. Тем не менее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал корреспонденту URA.RU, что маткапитал не сильно способствует повышению уровню рождаемости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суммарный коэффициент рождаемости в России достиг уровня 1,41. Показатель показывает, сколько детей женщина рожает в период репродуктивного возраста. В настоящий момент он обновил многолетний минимум. Такие данные приводит Росстат. «По итогам 2023 года суммарный коэффициент рождаемости в России (среднее число детей на одну женщину) составил 1,41. По сравнению с 2022 годом (1,42) показатель незначительно снизился, но по итогам 2023 года стал минимальным за 17 лет», — сообщает Росстат, передает РБК. В последний раз наиболее сильное падение фиксировалось в 2006 году (1,31). Среди факторов, которые влияют на уровень рождаемости, эксперты отмечают уровень дохода населения, а также социальные и демографические факторы в целом. Тем не менее отмечается, что по сравнению с прошлым годом статистика по рождаемости не сильно изменилась. Своего максимума уровень рождаемости достигал в 2015 году. Тогда он составлял 1,78. При этом уровень значительно различается, в зависимости от региона страны. В настоящий момент, наиболее сильная рождаемость зафиксирована в Чеченской республике (2,6) и Туве (2,44). Наиболее низкий — в Ленинградской области и Севастополе. Материнский капитал является одним из инструментов регулирования рождаемости в России. Президент России Владимир Путин призвал продлить действие программы материнского капитала до 2030 года. Тем не менее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал корреспонденту URA.RU, что маткапитал не сильно способствует повышению уровню рождаемости.