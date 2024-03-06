Депутат Госдумы Делягин: маткапитал не стимулирует рождаемость

07 марта 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Для повышения маткапитала нужно поднять налоги для части граждан, сказал Михаил Щапов Фото: Илья Московец © URA.RU Программа материнского капитала в первую очередь поддерживает крупный строительный бизнес и банковский сектор, а не помогает в повышении рождаемости. Об этом заявил в беседе с URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Почему маткапитал не стимулирует рождаемость «Маткапитал — это инструмент, который стимулирует не рождаемость, а банковский сектор и строительный комплекс, а также криминал, занимающийся обналичиванием полученного сертификата лишь под предлогом стимулирования рождаемости. Для рождаемости нужно платить достойное пособие до 18 лет, как во всем мире. Но когда вводился маткапитал, представители власти официально заявляли, что это недопустимо, так как матери все пропьют. В результате такого отношения к материнству и детству мы имеем сегодня ситуацию, когда поощрение многодетности де-факто является поддержкой в первую очередь мигрантов», — сказал Михаил Делягин. Для повышения рождаемости необходимы и другие меры, отметил в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Если мы хотим стимулировать рождение второго и третьего ребенка, — это сделать необходимо. При этом нельзя ограничиваться только одной этой мерой. Нужна система дополнительной поддержки матерей в декрете, многодетных семей и так далее», — заключил Щапов. Есть ли в бюджете РФ деньги на увеличение маткапитала Новость по теме В Госдуму внесли проект о бессрочной программе маткапитала По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, финансировать данную инициативу можно за счет прогрессивной шкалы налогообложения. «В целом бюджет вполне может потянуть такие расходы. Особенно если правительство прислушается к оппозиции и введет, например, прогрессивную ставку НДФЛ. Президент об этом сказал в послании Федеральному собранию, но мы пока не видим даже контуров предложений. Хотя оппозиционными депутатами многократно вносились самые разные варианты прогрессивной шкалы, они просчитаны с точки зрения финансово-экономических последствий — бери любой и делай», — объяснил парламентарий URA.RU. Представители трех думских фракций разработали законопроект о повышении суммы материнского капитала до одного миллиона рублей на второго и третьего ребенка. Об этом рассказал председатель комитета ГД по труду и член фракции либерал-демократов Ярослав Нилов. Президент России Владимир Путин призвал продлить действие программы материнского капитала до 2030 года. Он отметил, что текущая действует до 2026 года. Размер выплаты будет регулярно индексироваться. С 1 февраля 2024 года маткапитал проиндексирован и установлен на уровне 630,4 тысяч рублей для первого ребенка и 833 тысяч рублей для второго. Родителям, которые уже получили выплату при рождении первого малыша, положена доплата в размере 202,6 тысяч при рождении или усыновлении второго ребенка. За третьего ребенка полагается 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Программа материнского капитала в первую очередь поддерживает крупный строительный бизнес и банковский сектор, а не помогает в повышении рождаемости. Об этом заявил в беседе с URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Маткапитал — это инструмент, который стимулирует не рождаемость, а банковский сектор и строительный комплекс, а также криминал, занимающийся обналичиванием полученного сертификата лишь под предлогом стимулирования рождаемости. Для рождаемости нужно платить достойное пособие до 18 лет, как во всем мире. Но когда вводился маткапитал, представители власти официально заявляли, что это недопустимо, так как матери все пропьют. В результате такого отношения к материнству и детству мы имеем сегодня ситуацию, когда поощрение многодетности де-факто является поддержкой в первую очередь мигрантов», — сказал Михаил Делягин. Для повышения рождаемости необходимы и другие меры, отметил в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Если мы хотим стимулировать рождение второго и третьего ребенка, — это сделать необходимо. При этом нельзя ограничиваться только одной этой мерой. Нужна система дополнительной поддержки матерей в декрете, многодетных семей и так далее», — заключил Щапов. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, финансировать данную инициативу можно за счет прогрессивной шкалы налогообложения. «В целом бюджет вполне может потянуть такие расходы. Особенно если правительство прислушается к оппозиции и введет, например, прогрессивную ставку НДФЛ. Президент об этом сказал в послании Федеральному собранию, но мы пока не видим даже контуров предложений. Хотя оппозиционными депутатами многократно вносились самые разные варианты прогрессивной шкалы, они просчитаны с точки зрения финансово-экономических последствий — бери любой и делай», — объяснил парламентарий URA.RU. Представители трех думских фракций разработали законопроект о повышении суммы материнского капитала до одного миллиона рублей на второго и третьего ребенка. Об этом рассказал председатель комитета ГД по труду и член фракции либерал-демократов Ярослав Нилов. Президент России Владимир Путин призвал продлить действие программы материнского капитала до 2030 года. Он отметил, что текущая действует до 2026 года. Размер выплаты будет регулярно индексироваться. С 1 февраля 2024 года маткапитал проиндексирован и установлен на уровне 630,4 тысяч рублей для первого ребенка и 833 тысяч рублей для второго. Родителям, которые уже получили выплату при рождении первого малыша, положена доплата в размере 202,6 тысяч при рождении или усыновлении второго ребенка. За третьего ребенка полагается 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.