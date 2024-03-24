Погибшую при теракте в «Крокус Сити Холле» челябинку похоронят в Ярославле

Ставшую жертвой террористов в «Крокус Сити Холле» уроженку Челябинской области Яну Коваленкову похоронят в Ярославе. У женщины осталась дочь четырех лет, сообщили 25 марта URA.RU в правительстве региона.
«По предварительной информации, женщина действительно родом из Южноуральска. Погибшая женщина будет похоронена в Ярославле. У нее осталась дочь четырех лет», — пояснили в пресс-службе правительства области.
На концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» 32-летняя Яна пошла вместе с молодым человеком, хоккеистом Алексеем Рудницким. Он погиб от пуль убийц, а ее судьба выяснилась 24 марта, когда в 22:00 МЧС обновило списки погибших.
Также жертвой теракта стал житель города Сатки Александр Баклемышев. Мужчина, работавший буровым мастером, специально поехал в Москву на концерт группы «Пикник». Он успел отправить сыну
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился оказать семье погибшего Баклемышева всю необходимую помощь. «Принято решение о выделении семье одного миллиона рублей из областного бюджета», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного правительства. Что известно о погибшем Баклемышеве — в материале URA.RU.
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