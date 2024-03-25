25 марта 2024

Власти нашли замену бывшему курганскому детскому омбудсмену Лопатиной. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, женские руки, шариковая ручка, руки женские
Нового курганского детского омбудсмена назначат в ближайшие дни Фото:

Новым уполномоченным по правам ребенка в Курганской области назначат Марину Самойлову, которая до 26 марта возглавляла Курганский Дом молодежи. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Самойлова уже уволилась из КДМ. В ближайшие дни она уже станет новым детским омбудсменом», — рассказали источники. Сама Самойлова подтвердила URA.RU, что сегодня уволилась из дома молодежи. При этом она отметила, что сейчас не устроена на должность уполномоченного по правам ребенка.

Бывшего детского омбудсмена региона Алену Лопатину 26 марта назначили на пост уполномоченного по правам человека. Самойлова более 20 лет работает в сфере молодежной политики и регулярно выступает в роли эксперта на различных форумах. Она возглавляла КДМ с конца 2015 года. Источники URA.RU еще в феврале предполагали, что Самойлова займет пост детского омбудсмена.

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Новым уполномоченным по правам ребенка в Курганской области назначат Марину Самойлову, которая до 26 марта возглавляла Курганский Дом молодежи. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Самойлова уже уволилась из КДМ. В ближайшие дни она уже станет новым детским омбудсменом», — рассказали источники. Сама Самойлова подтвердила URA.RU, что сегодня уволилась из дома молодежи. При этом она отметила, что сейчас не устроена на должность уполномоченного по правам ребенка. Бывшего детского омбудсмена региона Алену Лопатину 26 марта назначили на пост уполномоченного по правам человека. Самойлова более 20 лет работает в сфере молодежной политики и регулярно выступает в роли эксперта на различных форумах. Она возглавляла КДМ с конца 2015 года. Источники URA.RU еще в феврале предполагали, что Самойлова займет пост детского омбудсмена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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