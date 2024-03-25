Новым уполномоченным по правам ребенка в Курганской области назначат Марину Самойлову, которая до 26 марта возглавляла Курганский Дом молодежи. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Самойлова уже уволилась из КДМ. В ближайшие дни она уже станет новым детским омбудсменом», — рассказали источники. Сама Самойлова подтвердила URA.RU, что сегодня уволилась из дома молодежи. При этом она отметила, что сейчас не устроена на должность уполномоченного по правам ребенка.
Бывшего детского омбудсмена региона Алену Лопатину 26 марта назначили на пост уполномоченного по правам человека. Самойлова более 20 лет работает в сфере молодежной политики и регулярно выступает в роли эксперта на различных форумах. Она возглавляла КДМ с конца 2015 года. Источники URA.RU еще в феврале предполагали, что Самойлова займет пост детского омбудсмена.
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