Мужа свердловчанки-жертвы теракта в «Крокусе» похоронят в Подмосковье

26 марта 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Супруг Виктории Ладейщиковой погиб в теракте в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Жертву теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Дениса Чернова, гражданского мужа свердловчанки Виктории Ладейщиковой, похоронят 27 марта в Истре. Об этом URA.RU сообщила Марина Ладейщикова, чья дочь Виктория тоже пострадала в ЧП. «Похороны будут в Истре (город в Подмосковье — прим. URA.RU). Сестра Дениса сейчас ездит, договаривается насчет поминок», — сказала Ладейщикова. Виктория числится в официальных списках погибших в теракте. При этом родные не смогли опознать ее. Они надеются, что Виктория находится в одной из московских больниц. Их туда пока не пускают. Ладейщикова родилась в Талице. Четыре года назад она перебралась в Московскую область, где жила с Черновым. На концерт группы «Пикник» они пошли вместе — это был подарок Виктории на 45-летие гражданского мужа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жертву теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Дениса Чернова, гражданского мужа свердловчанки Виктории Ладейщиковой, похоронят 27 марта в Истре. Об этом URA.RU сообщила Марина Ладейщикова, чья дочь Виктория тоже пострадала в ЧП. «Похороны будут в Истре (город в Подмосковье — прим. URA.RU). Сестра Дениса сейчас ездит, договаривается насчет поминок», — сказала Ладейщикова. Виктория числится в официальных списках погибших в теракте. При этом родные не смогли опознать ее. Они надеются, что Виктория находится в одной из московских больниц. Их туда пока не пускают. Ладейщикова родилась в Талице. Четыре года назад она перебралась в Московскую область, где жила с Черновым. На концерт группы «Пикник» они пошли вместе — это был подарок Виктории на 45-летие гражданского мужа.