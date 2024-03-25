25 марта 2024

Мужа свердловчанки-жертвы теракта в «Крокусе» похоронят в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, траур, гвоздики, цветы, дорога, память, поминовение, крокус сити холл
Супруг Виктории Ладейщиковой погиб в теракте в «Крокусе» Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Жертву теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Дениса Чернова, гражданского мужа свердловчанки Виктории Ладейщиковой, похоронят 27 марта в Истре. Об этом URA.RU сообщила Марина Ладейщикова, чья дочь Виктория тоже пострадала в ЧП.

«Похороны будут в Истре (город в Подмосковье — прим. URA.RU). Сестра Дениса сейчас ездит, договаривается насчет поминок», — сказала Ладейщикова.

Виктория числится в официальных списках погибших в теракте. При этом родные не смогли опознать ее. Они надеются, что Виктория находится в одной из московских больниц. Их туда пока не пускают.

Ладейщикова родилась в Талице. Четыре года назад она перебралась в Московскую область, где жила с Черновым. На концерт группы «Пикник» они пошли вместе — это был подарок Виктории на 45-летие гражданского мужа.

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Жертву теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Дениса Чернова, гражданского мужа свердловчанки Виктории Ладейщиковой, похоронят 27 марта в Истре. Об этом URA.RU сообщила Марина Ладейщикова, чья дочь Виктория тоже пострадала в ЧП. «Похороны будут в Истре (город в Подмосковье — прим. URA.RU). Сестра Дениса сейчас ездит, договаривается насчет поминок», — сказала Ладейщикова. Виктория числится в официальных списках погибших в теракте. При этом родные не смогли опознать ее. Они надеются, что Виктория находится в одной из московских больниц. Их туда пока не пускают. Ладейщикова родилась в Талице. Четыре года назад она перебралась в Московскую область, где жила с Черновым. На концерт группы «Пикник» они пошли вместе — это был подарок Виктории на 45-летие гражданского мужа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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