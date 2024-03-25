Претендент на пост главы курганского депздрава запустил в работу задумку Минздрава. Фото

Курганские медики получили одежду в фирменном стиле по новому брендбуку

26 марта 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

В Шумихе врачи переоделись в халаты с символикой нового брендбука Фото: Анна Майорова © URA.RU Межрайонная больница №7 (Шумиха, Альменево Курганской области) получила первую партию новых медицинских халатов с символикой, выполненной в рамках принятого Минздравом брендбука для службы здоровья. Об этом URA.RU сообщил главный врач больницы Александр Савин. «Поступила первая партия медицинских халатов для врачей с символикой, согласно брендбуку. Скоро придет вторая партия халатов для медицинских сестер, потом комплекты для скорой помощи и прочего персонала. Будет установлена навигация в больнице, также выполненная по брендбуку. Ранее смонтировали вывески», — рассказал Савин. Главврач пояснил, что брендбук был принят Минздравом в 2019 году. Но из-за коронавирусной инфекции работу по его внедрению на время отложили. Сейчас медицинские учреждения возвращаются к брендбуку. URA.RU писало, что главврач межрайонной больницы №7 Александр Савин участвует в конкурсе на должность директора департамента здравоохранения Курганской области. Документы на участие в конкурсе также подали: и. о. директора депздрава Елена Островских, начальник госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов, главврач районной больницы села Аргаяш Александр Попов, главврач Курганской областной детской клинической больницы им. Красного Креста Наталья Максимова, и. о. главного врача ГБУ «Межрайонная больница №5» Рустам Гареев. В Межрайонную больницу №7 (Шумиха, Альменево) Курганской области поступили медицинские халаты для врачей с символикой нового брендбука Фото: telergam-канал Александра Савина, https://web.telegram.org/a/#-1002042041811 В Межрайонной больнице №7 установили вывески в новом стиле, в скором времени установят удобную навигацию для пациентов Фото: предоставлено Александром Савиным Фото: предоставлено Александром Савиным Фото: предоставлено Александром Савиным Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Межрайонная больница №7 (Шумиха, Альменево Курганской области) получила первую партию новых медицинских халатов с символикой, выполненной в рамках принятого Минздравом брендбука для службы здоровья. Об этом URA.RU сообщил главный врач больницы Александр Савин. «Поступила первая партия медицинских халатов для врачей с символикой, согласно брендбуку. Скоро придет вторая партия халатов для медицинских сестер, потом комплекты для скорой помощи и прочего персонала. Будет установлена навигация в больнице, также выполненная по брендбуку. Ранее смонтировали вывески», — рассказал Савин. Главврач пояснил, что брендбук был принят Минздравом в 2019 году. Но из-за коронавирусной инфекции работу по его внедрению на время отложили. Сейчас медицинские учреждения возвращаются к брендбуку. URA.RU писало, что главврач межрайонной больницы №7 Александр Савин участвует в конкурсе на должность директора департамента здравоохранения Курганской области. Документы на участие в конкурсе также подали: и. о. директора депздрава Елена Островских, начальник госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов, главврач районной больницы села Аргаяш Александр Попов, главврач Курганской областной детской клинической больницы им. Красного Креста Наталья Максимова, и. о. главного врача ГБУ «Межрайонная больница №5» Рустам Гареев.