Назван второй претендент на должность главы курганского депздрава

Начальник курганского госпиталя претендует на должность главы депздрава

20 марта 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Владимир Семенов будет участвовать в конкурсе на пост директора депздрава Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов подал документы на участие в конкурсе на вакантную должность руководителя депздрава региона. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Семенов. «Я неравнодушен к судьбе курганского здравоохранения и хочу, чтобы оно развивалось и было сильным. Я подал документы на участие в конкурсе на должность руководителя регионального департамента здравоохранения. Конкурс должен быть легитимным, в нем должны принимать участие сильные претенденты. Считаю себя достойным кандидатом. Решение будет за конкурсной комиссией», — сказал Владимир Семенов. Семенов окончил Тюменский государственный медицинский институт (лечебно-профилактический факультет), интернатуру по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» (2000 г.). В 2003 году — колледж Грента МакЮэна (Канада) по специальности администрирование в социальной сфере. В 2004 году получил дополнительное образование в Академии народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «Менеджмент в здравоохранении». Кандидат медицинских наук (2003 г.), участвовал в качестве врача в составе сборной команды РФ на Паралимпийских играх в Ванкувере (Канада, 2010 г.), в Сочи (Россия, 2014 г.) и в Пхенчане (Корея, 2018 год). Имеет звание ветерана труда. Курганский госпиталь для ветеранов войн Семенов возглавил в феврале 2023 года. Ранее около года он работал главврачом Шадринской ЦРБ. До переезда в Курганскую область Семенов был главврачом частного медцентра в Тюмени. В интервью шадринскому телевидению он признался, что последовал в регион из Тюмени за губернатором Вадимом Шумковым, которым был впечатлен. В Тюменской области доктор Семенов известен как инициатор и ведущий первых телевизионных и радиопрограмм медицинской направленности. Участвовал в создании экспериментального отделения спорта высших достижений на базе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Он также несколько лет руководил медицинской службой хоккейного клуба Рубин в Тюмени. Среди наград имеет благодарность и почетную грамоту Президента РФ. Ранее URA.RU писало, что на пост директора департамента здравоохранения Курганской области претендуют шесть человек. Они подали документа на участие в конкурсе и будут проходить отборочные этапы. Одним из первых документы подал главврач межрайонной больницы Шумихи Александр Савин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов подал документы на участие в конкурсе на вакантную должность руководителя депздрава региона. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Семенов. «Я неравнодушен к судьбе курганского здравоохранения и хочу, чтобы оно развивалось и было сильным. Я подал документы на участие в конкурсе на должность руководителя регионального департамента здравоохранения. Конкурс должен быть легитимным, в нем должны принимать участие сильные претенденты. Считаю себя достойным кандидатом. Решение будет за конкурсной комиссией», — сказал Владимир Семенов. Семенов окончил Тюменский государственный медицинский институт (лечебно-профилактический факультет), интернатуру по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» (2000 г.). В 2003 году — колледж Грента МакЮэна (Канада) по специальности администрирование в социальной сфере. В 2004 году получил дополнительное образование в Академии народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «Менеджмент в здравоохранении». Кандидат медицинских наук (2003 г.), участвовал в качестве врача в составе сборной команды РФ на Паралимпийских играх в Ванкувере (Канада, 2010 г.), в Сочи (Россия, 2014 г.) и в Пхенчане (Корея, 2018 год). Имеет звание ветерана труда. Курганский госпиталь для ветеранов войн Семенов возглавил в феврале 2023 года. Ранее около года он работал главврачом Шадринской ЦРБ. До переезда в Курганскую область Семенов был главврачом частного медцентра в Тюмени. В интервью шадринскому телевидению он признался, что последовал в регион из Тюмени за губернатором Вадимом Шумковым, которым был впечатлен. В Тюменской области доктор Семенов известен как инициатор и ведущий первых телевизионных и радиопрограмм медицинской направленности. Участвовал в создании экспериментального отделения спорта высших достижений на базе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Он также несколько лет руководил медицинской службой хоккейного клуба Рубин в Тюмени. Среди наград имеет благодарность и почетную грамоту Президента РФ. Ранее URA.RU писало, что на пост директора департамента здравоохранения Курганской области претендуют шесть человек. Они подали документа на участие в конкурсе и будут проходить отборочные этапы. Одним из первых документы подал главврач межрайонной больницы Шумихи Александр Савин.