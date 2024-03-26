Шеф полиции раскрыл, сколько полицейских не хватает в Свердловской области

Генерал Мешков: в Свердловской области не хватает 3800 полицейских

26 марта 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Ключевая проблема — низкая зарплата полицейских Фото: Роман Наумов © URA.RU В полиции Свердловской области не хватает 3800 сотрудников. Дефицит составляет 19,4%, заявил на заседании областного заксобрания глава регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков. «На сегодняшний день скажу, что некомплект по главку в целом составляет 19,4%, это 3800 человек», — сказал Мешков. По его словам, нехватка кадров связана с невысокой зарплатой полицейских. Трансляция заседания велась на youtube-канале заксобрания Свердловской области. Большой дефицит участковых — в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Но есть и районы, где отток сотрудников прекратился. «Например, в Красноуфимске — 100% участковых, в Камышловском районе — один человек некомплект. Работа проводится», — добавил офицер. Средняя зарплата свердловского полицейского — 70 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В полиции Свердловской области не хватает 3800 сотрудников. Дефицит составляет 19,4%, заявил на заседании областного заксобрания глава регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков. «На сегодняшний день скажу, что некомплект по главку в целом составляет 19,4%, это 3800 человек», — сказал Мешков. По его словам, нехватка кадров связана с невысокой зарплатой полицейских. Трансляция заседания велась на youtube-канале заксобрания Свердловской области. Большой дефицит участковых — в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Но есть и районы, где отток сотрудников прекратился. «Например, в Красноуфимске — 100% участковых, в Камышловском районе — один человек некомплект. Работа проводится», — добавил офицер. Средняя зарплата свердловского полицейского — 70 тысяч рублей.