Шеф полиции раскрыл, сколько полицейских не хватает в Свердловской области

Генерал Мешков: в Свердловской области не хватает 3800 полицейских
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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, полиция
Ключевая проблема — низкая зарплата полицейских Фото:

В полиции Свердловской области не хватает 3800 сотрудников. Дефицит составляет 19,4%, заявил на заседании областного заксобрания глава регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков.

«На сегодняшний день скажу, что некомплект по главку в целом составляет 19,4%, это 3800 человек», — сказал Мешков. По его словам, нехватка кадров связана с невысокой зарплатой полицейских. Трансляция заседания велась на youtube-канале заксобрания Свердловской области.

Большой дефицит участковых — в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Но есть и районы, где отток сотрудников прекратился. «Например, в Красноуфимске — 100% участковых, в Камышловском районе — один человек некомплект. Работа проводится», — добавил офицер. Средняя зарплата свердловского полицейского — 70 тысяч рублей.

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В полиции Свердловской области не хватает 3800 сотрудников. Дефицит составляет 19,4%, заявил на заседании областного заксобрания глава регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков. «На сегодняшний день скажу, что некомплект по главку в целом составляет 19,4%, это 3800 человек», — сказал Мешков. По его словам, нехватка кадров связана с невысокой зарплатой полицейских. Трансляция заседания велась на youtube-канале заксобрания Свердловской области. Большой дефицит участковых — в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Но есть и районы, где отток сотрудников прекратился. «Например, в Красноуфимске — 100% участковых, в Камышловском районе — один человек некомплект. Работа проводится», — добавил офицер. Средняя зарплата свердловского полицейского — 70 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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