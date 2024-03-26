Шеф полиции раскрыл, сколько полицейских не хватает в Свердловской области

В полиции Свердловской области не хватает 3800 сотрудников. Дефицит составляет 19,4%, заявил на заседании областного заксобрания глава регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков.
«На сегодняшний день скажу, что некомплект по главку в целом составляет 19,4%, это 3800 человек», — сказал Мешков. По его словам, нехватка кадров связана с невысокой зарплатой полицейских. Трансляция заседания велась на youtube-канале заксобрания Свердловской области.
Большой дефицит участковых — в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Но есть и районы, где отток сотрудников прекратился. «Например, в Красноуфимске — 100% участковых, в Камышловском районе — один человек некомплект. Работа проводится», — добавил офицер. Средняя зарплата свердловского полицейского — 70 тысяч рублей.
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