Чиновникам Кургана запретили уходить в отпуск. Инсайд

Мэрия Кургана перенесла отпуска сотрудников из-за возможных ЧС весной

26 марта 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

По данным источников URA.RU, чиновникам администрации Кургана не дадут уйти в отпуск в апреле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Подготовка к курганским пожарам в 2024 году Сотрудникам и руководству администрации Кургана запретили уходить в отпуск в апреле 2024 года из-за приближающегося пожароопасного сезона и возможного паводка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, связанные с городскими властями. «Чиновникам мэрии Кургана запретили уходить в отпуска в преддверии пожароопасного сезона и паводка. Сотрудникам перенесли отдых с апреля на другое время, чтобы городская администрация была готова к возможным ЧС, которые приходятся на этот месяц», — сообщают источники. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии для уточнения информации по теме. Ответ ожидается. В 2023 году из-за пожаров в курганском микрорайоне Смолино погибли 11 человек, сотни домов были уничтожены огнем. Как ранее отмечал губернатор Курганской области Вадим Шумков, прогноз Гидрометцентра на 2024 год предвещает неблагоприятную ситуацию по паводку в регионе, в связи с чем он поручил региональному ГУ МЧС и главам муниципалитетов усилить подготовку и принять меры по защите населенных пунктов и жителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудникам и руководству администрации Кургана запретили уходить в отпуск в апреле 2024 года из-за приближающегося пожароопасного сезона и возможного паводка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, связанные с городскими властями. «Чиновникам мэрии Кургана запретили уходить в отпуска в преддверии пожароопасного сезона и паводка. Сотрудникам перенесли отдых с апреля на другое время, чтобы городская администрация была готова к возможным ЧС, которые приходятся на этот месяц», — сообщают источники. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии для уточнения информации по теме. Ответ ожидается. В 2023 году из-за пожаров в курганском микрорайоне Смолино погибли 11 человек, сотни домов были уничтожены огнем. Как ранее отмечал губернатор Курганской области Вадим Шумков, прогноз Гидрометцентра на 2024 год предвещает неблагоприятную ситуацию по паводку в регионе, в связи с чем он поручил региональному ГУ МЧС и главам муниципалитетов усилить подготовку и принять меры по защите населенных пунктов и жителей.