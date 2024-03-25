25 марта 2024

Чиновникам Кургана запретили уходить в отпуск. Инсайд

Мэрия Кургана перенесла отпуска сотрудников из-за возможных ЧС весной
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, карандаш, собрание глав
По данным источников URA.RU, чиновникам администрации Кургана не дадут уйти в отпуск в апреле Фото:
новость из сюжета
Подготовка к курганским пожарам в 2024 году

Сотрудникам и руководству администрации Кургана запретили уходить в отпуск в апреле 2024 года из-за приближающегося пожароопасного сезона и возможного паводка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, связанные с городскими властями.

«Чиновникам мэрии Кургана запретили уходить в отпуска в преддверии пожароопасного сезона и паводка. Сотрудникам перенесли отдых с апреля на другое время, чтобы городская администрация была готова к возможным ЧС, которые приходятся на этот месяц», — сообщают источники.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии для уточнения информации по теме. Ответ ожидается.

В 2023 году из-за пожаров в курганском микрорайоне Смолино погибли 11 человек, сотни домов были уничтожены огнем. Как ранее отмечал губернатор Курганской области Вадим Шумков, прогноз Гидрометцентра на 2024 год предвещает неблагоприятную ситуацию по паводку в регионе, в связи с чем он поручил региональному ГУ МЧС и главам муниципалитетов усилить подготовку и принять меры по защите населенных пунктов и жителей.

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Сотрудникам и руководству администрации Кургана запретили уходить в отпуск в апреле 2024 года из-за приближающегося пожароопасного сезона и возможного паводка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, связанные с городскими властями. «Чиновникам мэрии Кургана запретили уходить в отпуска в преддверии пожароопасного сезона и паводка. Сотрудникам перенесли отдых с апреля на другое время, чтобы городская администрация была готова к возможным ЧС, которые приходятся на этот месяц», — сообщают источники. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии для уточнения информации по теме. Ответ ожидается. В 2023 году из-за пожаров в курганском микрорайоне Смолино погибли 11 человек, сотни домов были уничтожены огнем. Как ранее отмечал губернатор Курганской области Вадим Шумков, прогноз Гидрометцентра на 2024 год предвещает неблагоприятную ситуацию по паводку в регионе, в связи с чем он поручил региональному ГУ МЧС и главам муниципалитетов усилить подготовку и принять меры по защите населенных пунктов и жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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