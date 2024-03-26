RT: КГБ Таджикистана устроил собственное расследование теракта в «Крокусе»

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
КГБ Таджикистана активно раскрывают связи террористов в Душанбе Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Комитет государственной безопасности (КГБ) Таджикистана проводит собственное расследование из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в силовых структурах республики.

«КГБ республики Таджикистан начал собственное расследование дела о теракте в „Крокусе“», — заявили в силовых структурах Таджикистана. Информацию передает telegram-канал RT.

По информации источника, на данный момент местные спецслужбы активно раскрывают связи террористов в Душанбе, проводя тщательный допрос родственников. Кроме того, власти уведомили семьи и окружение террористов об обязательном соблюдении конфиденциальности информации под угрозой уголовного наказания за нарушение требования.

Ранее в силовых структурах республики сообщили, что расследование проходит под личным контролем главы Таджикистана Эмомали Рахмона. Басманный суд уже арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе», передает телеканал 360.

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Комитет государственной безопасности (КГБ) Таджикистана проводит собственное расследование из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в силовых структурах республики. «КГБ республики Таджикистан начал собственное расследование дела о теракте в „Крокусе“», — заявили в силовых структурах Таджикистана. Информацию передает telegram-канал RT. По информации источника, на данный момент местные спецслужбы активно раскрывают связи террористов в Душанбе, проводя тщательный допрос родственников. Кроме того, власти уведомили семьи и окружение террористов об обязательном соблюдении конфиденциальности информации под угрозой уголовного наказания за нарушение требования. Ранее в силовых структурах республики сообщили, что расследование проходит под личным контролем главы Таджикистана Эмомали Рахмона. Басманный суд уже арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе», передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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