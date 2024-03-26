RT: КГБ Таджикистана устроил собственное расследование теракта в «Крокусе»

26 марта 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

КГБ Таджикистана активно раскрывают связи террористов в Душанбе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Комитет государственной безопасности (КГБ) Таджикистана проводит собственное расследование из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в силовых структурах республики. «КГБ республики Таджикистан начал собственное расследование дела о теракте в „Крокусе“», — заявили в силовых структурах Таджикистана. Информацию передает telegram-канал RT. По информации источника, на данный момент местные спецслужбы активно раскрывают связи террористов в Душанбе, проводя тщательный допрос родственников. Кроме того, власти уведомили семьи и окружение террористов об обязательном соблюдении конфиденциальности информации под угрозой уголовного наказания за нарушение требования. Ранее в силовых структурах республики сообщили, что расследование проходит под личным контролем главы Таджикистана Эмомали Рахмона. Басманный суд уже арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе», передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комитет государственной безопасности (КГБ) Таджикистана проводит собственное расследование из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в силовых структурах республики. «КГБ республики Таджикистан начал собственное расследование дела о теракте в „Крокусе“», — заявили в силовых структурах Таджикистана. Информацию передает telegram-канал RT. По информации источника, на данный момент местные спецслужбы активно раскрывают связи террористов в Душанбе, проводя тщательный допрос родственников. Кроме того, власти уведомили семьи и окружение террористов об обязательном соблюдении конфиденциальности информации под угрозой уголовного наказания за нарушение требования. Ранее в силовых структурах республики сообщили, что расследование проходит под личным контролем главы Таджикистана Эмомали Рахмона. Басманный суд уже арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе», передает телеканал 360.