RT: КГБ Таджикистана устроил собственное расследование теракта в «Крокусе»

Комитет государственной безопасности (КГБ) Таджикистана проводит собственное расследование из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в силовых структурах республики.
«КГБ республики Таджикистан начал собственное расследование дела о теракте в „Крокусе“», — заявили в силовых структурах Таджикистана. Информацию передает telegram-канал RT.
По информации источника, на данный момент местные спецслужбы активно раскрывают связи террористов в Душанбе, проводя тщательный допрос родственников. Кроме того, власти уведомили семьи и окружение террористов об обязательном соблюдении конфиденциальности информации под угрозой уголовного наказания за нарушение требования.
Ранее в силовых структурах республики сообщили, что расследование проходит под личным контролем главы Таджикистана Эмомали Рахмона. Басманный суд уже арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе», передает телеканал 360.
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