Госдума воплотила идею Мишустина о защите детей от педофилов

26 марта 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Подготовленный Мишустиным закон поможет обезопасить детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России запретили педофилам посещать детские организации и иные места скопления детей. Соответствующий законопроект, ранее подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, Госдума приняла во втором и третьем чтениях 26 марта. Юрист Галина Костылева прокомментировали URA.RU, как эти меры помогут обезопасить детей и что еще необходимо предпринять в будущем для защиты молодежи. «Госдума сегодня одобрила законопроект правительства, по которому лицам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, запрещается посещать места пребывания детей: образовательные, медицинские, спортивные организации, места отдыха, игровые и спортивные площадки. Усиливается также административный надзор за освобожденными преступниками, что является необходимым и своевременным шагом, направленным на защиту детей от возможных посягательств», — рассказала доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Галина Костылева. К местам скопления детей законодательно теперь отнесены и детские площадки. Лицам, осужденным за педофилию также запрещено их посещать Фото: Илья Московец © URA.RU Почему важно принять меры против педофилов Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, рассказала кандидат юридических наук Костылева, носят более опасный характер, поскольку несовершеннолетние являются самой незащищенной частью общества. «Есть вероятность рецидива преступлений. Существенная их доля совершается бесконтактным способом, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Для многих лиц, осужденных за педофилию, преступная деятельность становится чем-то вроде профессии, когда они не представляют свою жизнь без совершения противоправных деяний», — объяснила Костылева. Является ли запрет новой мерой наказания для педофилов Новость по теме Мишустин продолжил реформы с целью отказа от болонской системы образования Юрист уточнила, что вводимые меры — это не ужесточение наказания, а только профилактика возможных рецидивов совершения преступлений. Эффективность административного надзора, подчеркнула Костылева, зависит не только от внимательного наблюдения за образом жизни и контроля за поведением поднадзорного, но и от создания условий для их ресоциализации и исправления. «Административный надзор относится к мерам предупреждения преступлений, оказания профилактического воздействия. Это предполагает определенные правила поведения, сейчас к ним отнесли запрет на посещение детских учреждений. Достаточно их просто соблюдать», — рассказала собеседник агентства. Кто чаще всего становился жертвой педофилов Обычно жертвами сексуального, порочного отношения являются дети моложе 14 лет. Преступники пользуются тем, что ребенок еще не понимает происходящего, в связи с чем его легче запугать, склонить к тому, чтобы ребенок не говорил никому о произошедшем. «Важно ограничить совместное пребывание осужденных за педофилию, чтобы свести к минимуму риск совершения преступления», — уточнила доцент Финуниверситета. Что еще важно предпринять в будущем для защиты детей На сегодняшний день необходима не только основательная законодательная коррекция ограничительных мер, но и предписаний, которые способны облегчить ресоциализацию и исправление педофилов. Нужно создать для этого условия. «Например, повысить профессиональный уровень, улучшить общеобразовательную подготовку, пройти курс лечения», — заключила Костылева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России запретили педофилам посещать детские организации и иные места скопления детей. Соответствующий законопроект, ранее подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, Госдума приняла во втором и третьем чтениях 26 марта. Юрист Галина Костылева прокомментировали URA.RU, как эти меры помогут обезопасить детей и что еще необходимо предпринять в будущем для защиты молодежи. «Госдума сегодня одобрила законопроект правительства, по которому лицам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, запрещается посещать места пребывания детей: образовательные, медицинские, спортивные организации, места отдыха, игровые и спортивные площадки. Усиливается также административный надзор за освобожденными преступниками, что является необходимым и своевременным шагом, направленным на защиту детей от возможных посягательств», — рассказала доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Галина Костылева. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, рассказала кандидат юридических наук Костылева, носят более опасный характер, поскольку несовершеннолетние являются самой незащищенной частью общества. «Есть вероятность рецидива преступлений. Существенная их доля совершается бесконтактным способом, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Для многих лиц, осужденных за педофилию, преступная деятельность становится чем-то вроде профессии, когда они не представляют свою жизнь без совершения противоправных деяний», — объяснила Костылева. Юрист уточнила, что вводимые меры — это не ужесточение наказания, а только профилактика возможных рецидивов совершения преступлений. Эффективность административного надзора, подчеркнула Костылева, зависит не только от внимательного наблюдения за образом жизни и контроля за поведением поднадзорного, но и от создания условий для их ресоциализации и исправления. «Административный надзор относится к мерам предупреждения преступлений, оказания профилактического воздействия. Это предполагает определенные правила поведения, сейчас к ним отнесли запрет на посещение детских учреждений. Достаточно их просто соблюдать», — рассказала собеседник агентства. Обычно жертвами сексуального, порочного отношения являются дети моложе 14 лет. Преступники пользуются тем, что ребенок еще не понимает происходящего, в связи с чем его легче запугать, склонить к тому, чтобы ребенок не говорил никому о произошедшем. «Важно ограничить совместное пребывание осужденных за педофилию, чтобы свести к минимуму риск совершения преступления», — уточнила доцент Финуниверситета. На сегодняшний день необходима не только основательная законодательная коррекция ограничительных мер, но и предписаний, которые способны облегчить ресоциализацию и исправление педофилов. Нужно создать для этого условия. «Например, повысить профессиональный уровень, улучшить общеобразовательную подготовку, пройти курс лечения», — заключила Костылева.