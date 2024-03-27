Командир «Русского Легиона»: ВСУ готовятся к наступлению в Херсоне

27 марта 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ сдерживают российскую армию пока ждут подкрепления, сказал Сергей Фомченков Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают на херсонском направлении гражданскую инфраструктуру, чтобы сохранить для себя возможность к наступлению, которое планируется после пополнения личного состава на этом участке фронта. Об этом URA.RU сообщил командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. Новость по теме Капитан первого ранга запаса Дандыкин: Украина перешла в наступление «Ввиду своей слабости в личном составе и утери большой части материальных средств ВСУ были вынуждены перейти на херсонском направлении к обороне, опираясь в первую очередь на ударные беспилотники и артиллерию. При этом, стремясь не допустить активных действий с нашей стороны, противник старается максимально держать под огневым контролем наши ближние тылы на левом берегу Днепра, одновременно выполняя задачу по нанесению максимального ущерба в самой уязвимой и незащищенной сфере — гражданской инфраструктуре. Такие действия ВСУ позволяют им сохранять возможность в ближайшем будущем возобновить активные наступательные действия на этом направлении», — сказал Сергей Фомченков. Помешать наступлению ВСУ может только срыв мобилизации на Украине, подчеркнул эксперт. «Скорее всего противник постарается как можно быстрее восполнить здесь недостаток личного состава, потому что это направление по-прежнему остается для него одним из самых приоритетных ввиду близости Крымского полуострова, несомненно, являющегося одной из главных целей агрессии ВСУ. Лишь срыв самой насильственной мобилизации на Украине, из-за массового нежелания ее граждан попасть на фронт в виде пушечного мяса, и активные действия наших войск по восстановлению контроля над временно оккупированными новыми территориями РФ могут помешать этим планам», — объяснил собеседник агентства. Новость по теме Сальдо: Зеленский создает в Херсоне концлагерь Он напомнил, как проходили бои на херсонском направлении. «За прошедший год в ходе интенсивных попыток овладеть плацдармами на левом берегу Днепра в Херсонской области, противник понес очень большие потери в личном составе. Последние отчаянные попытки добиться хоть какого-то результата на этом направлении в феврале этого года, включая неудачную попытку высадки диверсионно-разведывательных групп из состава сил специальных операций Украины на Тендровской косе, окончательно истощили людские и материальные резервы ВСУ на этом участке фронта. Платить сотнями и тысячами жизней за небольшой клочок суши на нашем берегу противник на данном этапе уже не может», — заключил командир «Русского Легиона». Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что в Одессе и Николаеве сотрудники украинских военкоматов похищают мужчин призывного возраста с целью отправить их под село Крынки на левом берегу Днепра (Херсонская область). Губернатор региона Владимир Сальдо подчеркнул, что ВСУ, начав обстреливать гражданскую инфраструктуру на херсонском направлении, перешли к тактике террора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают на херсонском направлении гражданскую инфраструктуру, чтобы сохранить для себя возможность к наступлению, которое планируется после пополнения личного состава на этом участке фронта. Об этом URA.RU сообщил командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. «Ввиду своей слабости в личном составе и утери большой части материальных средств ВСУ были вынуждены перейти на херсонском направлении к обороне, опираясь в первую очередь на ударные беспилотники и артиллерию. При этом, стремясь не допустить активных действий с нашей стороны, противник старается максимально держать под огневым контролем наши ближние тылы на левом берегу Днепра, одновременно выполняя задачу по нанесению максимального ущерба в самой уязвимой и незащищенной сфере — гражданской инфраструктуре. Такие действия ВСУ позволяют им сохранять возможность в ближайшем будущем возобновить активные наступательные действия на этом направлении», — сказал Сергей Фомченков. Помешать наступлению ВСУ может только срыв мобилизации на Украине, подчеркнул эксперт. «Скорее всего противник постарается как можно быстрее восполнить здесь недостаток личного состава, потому что это направление по-прежнему остается для него одним из самых приоритетных ввиду близости Крымского полуострова, несомненно, являющегося одной из главных целей агрессии ВСУ. Лишь срыв самой насильственной мобилизации на Украине, из-за массового нежелания ее граждан попасть на фронт в виде пушечного мяса, и активные действия наших войск по восстановлению контроля над временно оккупированными новыми территориями РФ могут помешать этим планам», — объяснил собеседник агентства. Он напомнил, как проходили бои на херсонском направлении. «За прошедший год в ходе интенсивных попыток овладеть плацдармами на левом берегу Днепра в Херсонской области, противник понес очень большие потери в личном составе. Последние отчаянные попытки добиться хоть какого-то результата на этом направлении в феврале этого года, включая неудачную попытку высадки диверсионно-разведывательных групп из состава сил специальных операций Украины на Тендровской косе, окончательно истощили людские и материальные резервы ВСУ на этом участке фронта. Платить сотнями и тысячами жизней за небольшой клочок суши на нашем берегу противник на данном этапе уже не может», — заключил командир «Русского Легиона». Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что в Одессе и Николаеве сотрудники украинских военкоматов похищают мужчин призывного возраста с целью отправить их под село Крынки на левом берегу Днепра (Херсонская область). Губернатор региона Владимир Сальдо подчеркнул, что ВСУ, начав обстреливать гражданскую инфраструктуру на херсонском направлении, перешли к тактике террора.