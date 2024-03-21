Капитан первого ранга запаса Дандыкин: Украина перешла в наступление

22 марта 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Украина пытается остановить продвижение России в районе Авдеевки, сказал Василий Дандыкин Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское наступление началось. С его помощью Вооруженные силы Украины пытаются ослабить натиск России на авдеевском и донецком направлениях. Об этом в беседе с URA.RU заявил член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Наступление уже идет. Мы видим попытки у нас на границе, в частности на белгородском направлении. Это то, о чем говорил Зеленский, когда обещал нам „сюрприз“. Данные операции связаны с выборами и с целью отвлечь наши части соединения с других участков фронта, в частности, с авдеевского и донецкого направления. Бои идут. Мы даже вынуждены эвакуировать детей из приграничной зоны. Тем не менее враг понес большие потери», — сказал Василий Дандыкин. Новость по теме На какой срок вывезут детей из Белгородской области По его словам, в ближайшее время на фронте произойдет переломный момент. «То, что происходит в информационном поле и военной составляющей, говорит о том, что мы одерживаем вверх над противником, наносим удары, когда нужно, например, по Киеву. Конечно, украинская сторона все отрицает, но это тоже сказывается на их боеготовности. Потому что уничтожение центра принятия решений — это важнейший фактор для того, чтобы посеять уныние, неуверенность среди тех, кто находится на поле боя. Все идет к тому, что скоро должен быть перелом. Все будет очевидно уже к концу весны, к началу лета», — подчеркнул эксперт. При этом ряд факторов пока играет против России, отметил капитан первого ранга. «Враг еще достаточно мотивирован, силен. Ему подкидывают уголь в топку, дают снаряды, технику, самолеты F-16 ожидаются. Распутица влияет на всех. В этих условиях нам наступать непросто. Французы заговорили об отправке военных. Это означает, что надежды на формирования киевского режима уже нет. У нас есть мотивация. Нужно создавать санитарную зону. Работы еще очень много», — объяснил военный эксперт. Перед выборами в РФ президента (15-17 марта) ВСУ начали активно обстреливать приграничные региона, параллельно проводя попытки прорыва границы с помощью диверсионно-разведывательных групп. В операции принимали участие румынские и польские наемники. Россия, как подтвердила Украинская сторона, провела атаку по объектам в Киеве. В феврале президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление и «сюрпризы» для России. Глава МИД Румынии Луминица Одобеску заявила, что 2024 год станет решающим для спецоперации. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал Запад собраться силами, потому что время работает на стороне России. Минобороны Нидерландов заявило, что первые F-16 передадут Киеву во второй половине года. Австралия присоединится к Великобритании и Латвии в коалиции дронов для Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинское наступление началось. С его помощью Вооруженные силы Украины пытаются ослабить натиск России на авдеевском и донецком направлениях. Об этом в беседе с URA.RU заявил член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Наступление уже идет. Мы видим попытки у нас на границе, в частности на белгородском направлении. Это то, о чем говорил Зеленский, когда обещал нам „сюрприз“. Данные операции связаны с выборами и с целью отвлечь наши части соединения с других участков фронта, в частности, с авдеевского и донецкого направления. Бои идут. Мы даже вынуждены эвакуировать детей из приграничной зоны. Тем не менее враг понес большие потери», — сказал Василий Дандыкин. По его словам, в ближайшее время на фронте произойдет переломный момент. «То, что происходит в информационном поле и военной составляющей, говорит о том, что мы одерживаем вверх над противником, наносим удары, когда нужно, например, по Киеву. Конечно, украинская сторона все отрицает, но это тоже сказывается на их боеготовности. Потому что уничтожение центра принятия решений — это важнейший фактор для того, чтобы посеять уныние, неуверенность среди тех, кто находится на поле боя. Все идет к тому, что скоро должен быть перелом. Все будет очевидно уже к концу весны, к началу лета», — подчеркнул эксперт. При этом ряд факторов пока играет против России, отметил капитан первого ранга. «Враг еще достаточно мотивирован, силен. Ему подкидывают уголь в топку, дают снаряды, технику, самолеты F-16 ожидаются. Распутица влияет на всех. В этих условиях нам наступать непросто. Французы заговорили об отправке военных. Это означает, что надежды на формирования киевского режима уже нет. У нас есть мотивация. Нужно создавать санитарную зону. Работы еще очень много», — объяснил военный эксперт. Перед выборами в РФ президента (15-17 марта) ВСУ начали активно обстреливать приграничные региона, параллельно проводя попытки прорыва границы с помощью диверсионно-разведывательных групп. В операции принимали участие румынские и польские наемники. Россия, как подтвердила Украинская сторона, провела атаку по объектам в Киеве. В феврале президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление и «сюрпризы» для России. Глава МИД Румынии Луминица Одобеску заявила, что 2024 год станет решающим для спецоперации. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал Запад собраться силами, потому что время работает на стороне России. Минобороны Нидерландов заявило, что первые F-16 передадут Киеву во второй половине года. Австралия присоединится к Великобритании и Латвии в коалиции дронов для Украины.