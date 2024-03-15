Сальдо: Зеленский создает в Херсоне концлагерь

16 марта 2024 в 01:35 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский хочет найти информаторов среди жителей Херсона Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский создает концлагерь в Херсоне. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «[Президент Украины Владимир] Зеленский создает концлагерь в Херсоне. В Киеве решили создать сеть штатных информаторов среди местных жителей, которые будут следить за мужчинами от юношеского возраста до 60-летних. Они считают, что предатели из местных будут сдавать своих знакомых и соседей», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что основными задачами «стукачей» станут: контроль местоположения мужчин, раздача повесток и мобилизация. Для них якобы будут созданы специальные должности в оккупационных администрациях на правом берегу Херсонской области. Ранее основатель Space X Илон Маск возмутился жесткими методами проведения мобилизации на Украине, отметив, что жестокие методы призыва украинцев его шокируют. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказывал, что в Киеве хотят привязать бронирование от мобилизации к уровню зарплаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский создает концлагерь в Херсоне. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «[Президент Украины Владимир] Зеленский создает концлагерь в Херсоне. В Киеве решили создать сеть штатных информаторов среди местных жителей, которые будут следить за мужчинами от юношеского возраста до 60-летних. Они считают, что предатели из местных будут сдавать своих знакомых и соседей», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что основными задачами «стукачей» станут: контроль местоположения мужчин, раздача повесток и мобилизация. Для них якобы будут созданы специальные должности в оккупационных администрациях на правом берегу Херсонской области. Ранее основатель Space X Илон Маск возмутился жесткими методами проведения мобилизации на Украине, отметив, что жестокие методы призыва украинцев его шокируют. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказывал, что в Киеве хотят привязать бронирование от мобилизации к уровню зарплаты.