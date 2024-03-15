Президент Украины Владимир Зеленский создает концлагерь в Херсоне. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«[Президент Украины Владимир] Зеленский создает концлагерь в Херсоне. В Киеве решили создать сеть штатных информаторов среди местных жителей, которые будут следить за мужчинами от юношеского возраста до 60-летних. Они считают, что предатели из местных будут сдавать своих знакомых и соседей», —
Губернатор отметил, что основными задачами «стукачей» станут: контроль местоположения мужчин, раздача повесток и мобилизация. Для них якобы будут созданы специальные должности в оккупационных администрациях на правом берегу Херсонской области.
Ранее основатель Space X Илон Маск возмутился жесткими методами проведения мобилизации на Украине, отметив, что жестокие методы призыва украинцев его шокируют. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказывал, что в Киеве хотят привязать бронирование от мобилизации к уровню зарплаты.
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