15 марта 2024

Сальдо: Зеленский создает в Херсоне концлагерь

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский хочет найти информаторов среди жителей Херсона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский создает концлагерь в Херсоне. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский создает концлагерь в Херсоне. В Киеве решили создать сеть штатных информаторов среди местных жителей, которые будут следить за мужчинами от юношеского возраста до 60-летних. Они считают, что предатели из местных будут сдавать своих знакомых и соседей», — написал Сальдо в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что основными задачами «стукачей» станут: контроль местоположения мужчин, раздача повесток и мобилизация. Для них якобы будут созданы специальные должности в оккупационных администрациях на правом берегу Херсонской области.

Ранее основатель Space X Илон Маск возмутился жесткими методами проведения мобилизации на Украине, отметив, что жестокие методы призыва украинцев его шокируют. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказывал, что в Киеве хотят привязать бронирование от мобилизации к уровню зарплаты.

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Президент Украины Владимир Зеленский создает концлагерь в Херсоне. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «[Президент Украины Владимир] Зеленский создает концлагерь в Херсоне. В Киеве решили создать сеть штатных информаторов среди местных жителей, которые будут следить за мужчинами от юношеского возраста до 60-летних. Они считают, что предатели из местных будут сдавать своих знакомых и соседей», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что основными задачами «стукачей» станут: контроль местоположения мужчин, раздача повесток и мобилизация. Для них якобы будут созданы специальные должности в оккупационных администрациях на правом берегу Херсонской области. Ранее основатель Space X Илон Маск возмутился жесткими методами проведения мобилизации на Украине, отметив, что жестокие методы призыва украинцев его шокируют. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказывал, что в Киеве хотят привязать бронирование от мобилизации к уровню зарплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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