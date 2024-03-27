URA.RU обнаружило в российских онлайн-магазинах смертельно опасный БАД

27 марта 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

В Японии погибли два человека, употребившие БАД фирмы «Kobayashi» с красным рисом Beni-Koji Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В российских онлайн-магазинах продают опасный для жизни препарат японской фирмы Kobayashi. Корреспонденты URA.RU обнаружили продукцию на сайтах Japmagic и Japvit. В Японии более 100 человек попали в больницу после употребления БАДа фирмы Kobayashi с красным рисом Beni-Koji. Среди пострадавших есть погибшие. Умерли два человека. Правительство Японии заявило, что проведет экстренную проверку продукта. Производитель призвал партнеров изъять из продажи любые продукты, в списке ингредиентов которых есть Beni-Koji. Онлайн-продажа БАДов уже приостановлена в Китае и на Тайване. По данным Роспотребнадзора, в РФ этот продукт не зарегистрирован и продаваться не может. Корреспонденты URA.RU нашли в двух российских онлайн-магазинах продукт бренда Kobayashi с красным рисом Beni-Koji. Цена на него варьируется от 2800 до 3690 рублей. Например, покупатель из Москвы на одном из сайтов может получить БАД в течение нескольких дней. В Japmagic, после оформления заявки, в итоге ответили, что временно товара в наличии нет и предложили на замену другой. В Japvit на звонок не ответили. Но на сайте указано, что товар есть в наличии, заявку оставить можно. Онлайн магазин Japmagic продает опасный препарат с красным рисом В каталоге онлайн-магазина Japvit есть опасный БАД японской фирмы В беседе с URA.RU директор юридической компании «Юсуфов групп» Асад Юсуфов объяснил, что магазины, торгующие на территории России незарегистрированной в стране продукцией, могут получить штраф до 500 тысяч рублей. «Это осуществление деятельности без соответствующего разрешения. За это положен штраф в размере 500 тысяч рублей», — заявил он. По словам юриста, если состав продукта, действительно, окажется опасным, на ответственных лиц (продавцов) будет заведено уголовное дело. «В России есть свой перечень психотропных, наркотических, лекарственных веществ. Поэтому даже если в Японии какой-то компонент не считается опасным, у нас он может оказаться психотропным и влиять на человека отрицательно. Нужно будет сделать контрольное изъятие этой продукции и провести химическую экспертизу. Если там, например, будут найдены психотропные препараты или выжимки из лекарственных трав, то это будет считаться уголовным преступлением. За это грозит штраф до пяти миллионов рублей и лишение свободы до пяти лет», — заявил Юсуфов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В российских онлайн-магазинах продают опасный для жизни препарат японской фирмы Kobayashi. Корреспонденты URA.RU обнаружили продукцию на сайтах Japmagic и Japvit. В Японии более 100 человек попали в больницу после употребления БАДа фирмы Kobayashi с красным рисом Beni-Koji. Среди пострадавших есть погибшие. Умерли два человека. Правительство Японии заявило, что проведет экстренную проверку продукта. Производитель призвал партнеров изъять из продажи любые продукты, в списке ингредиентов которых есть Beni-Koji. Онлайн-продажа БАДов уже приостановлена в Китае и на Тайване. По данным Роспотребнадзора, в РФ этот продукт не зарегистрирован и продаваться не может. Корреспонденты URA.RU нашли в двух российских онлайн-магазинах продукт бренда Kobayashi с красным рисом Beni-Koji. Цена на него варьируется от 2800 до 3690 рублей. Например, покупатель из Москвы на одном из сайтов может получить БАД в течение нескольких дней. В Japmagic, после оформления заявки, в итоге ответили, что временно товара в наличии нет и предложили на замену другой. В Japvit на звонок не ответили. Но на сайте указано, что товар есть в наличии, заявку оставить можно. В беседе с URA.RU директор юридической компании «Юсуфов групп» Асад Юсуфов объяснил, что магазины, торгующие на территории России незарегистрированной в стране продукцией, могут получить штраф до 500 тысяч рублей. «Это осуществление деятельности без соответствующего разрешения. За это положен штраф в размере 500 тысяч рублей», — заявил он. По словам юриста, если состав продукта, действительно, окажется опасным, на ответственных лиц (продавцов) будет заведено уголовное дело. «В России есть свой перечень психотропных, наркотических, лекарственных веществ. Поэтому даже если в Японии какой-то компонент не считается опасным, у нас он может оказаться психотропным и влиять на человека отрицательно. Нужно будет сделать контрольное изъятие этой продукции и провести химическую экспертизу. Если там, например, будут найдены психотропные препараты или выжимки из лекарственных трав, то это будет считаться уголовным преступлением. За это грозит штраф до пяти миллионов рублей и лишение свободы до пяти лет», — заявил Юсуфов.