Совет по топонимике при главе Перми утвердил проект памятника бойцам спецоперации. Об этом сообщил мэр Эдуард Соснин. Он также опубликовал фото проекта.
«На территории сквера у памятника архитектуры „Дом чекистов“ на улице Сибирской региональным Комитетом поддержки ветеранов СВО Пермского края было предложено установить памятник участникам спецоперации. Автор концепции памятника — известный пермский скульптор Алексей Залазаев. После детального обсуждения члены заседания поддержали инициативу», — написал Соснин в Telegram.
Ранее, как рассказывало URA.RU, власти публиковали только словесное описание будущего монумента. Он будет состоять из пяти фигур с надписью «Мы русские, с нами бог». Главная фигура воина-знаменосца с флагом Христа расположена на «возвышенном условном архитектоне разрушенного Мариуполя», говорилось в описании. Общая высота композиции составит 7,2 метра.
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