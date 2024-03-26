Концепцию главного пермского памятника бойцам СВО создал скульптор Залазаев

Автором концепции памятника стал Алексей Залазаев Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Совет по топонимике при главе Перми утвердил проект памятника бойцам спецоперации. Об этом сообщил мэр Эдуард Соснин. Он также опубликовал фото проекта.

«На территории сквера у памятника архитектуры „Дом чекистов“ на улице Сибирской региональным Комитетом поддержки ветеранов СВО Пермского края было предложено установить памятник участникам спецоперации. Автор концепции памятника — известный пермский скульптор Алексей Залазаев. После детального обсуждения члены заседания поддержали инициативу», — написал Соснин в Telegram.

Ранее, как рассказывало URA.RU, власти публиковали только словесное описание будущего монумента. Он будет состоять из пяти фигур с надписью «Мы русские, с нами бог». Главная фигура воина-знаменосца с флагом Христа расположена на «возвышенном условном архитектоне разрушенного Мариуполя», говорилось в описании. Общая высота композиции составит 7,2 метра.

Проект памятника участникам спецоперации в Перми Эдуард Соснин Фото: