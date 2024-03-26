Политолог-международник раскрыл тему диалога России и США

Политолог Мирзаян: отношения между Россией и США могут поменяться в 2025 году

27 марта 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Восстановление диалога между РФ и США возможно, если в Америке будет более сговорчивый президент, заявил Геворг Мирзаян Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В текущей ситуации сотрудничество между Россией и США возможно только в плане обмена заключенными (не военнопленными). Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог, доцент совета по международным делам Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Российский посол в США Анатолий Антонов 26 марта сообщил о договоренности с администрацией Вашингтона о двухсторонних контактах. По плану, встреча должна пройти на следующей неделе. По словам Антонова, разговор будет касаться проблем двусторонних отношений, как РФ и США жить дальше, есть ли шансы у российско-американских отношений не быть до конца разрушенными. «Единственный вариант сотрудничества, который возможен сейчас между США и Россией, — это обмен людей. Наших заключенных (не военных) на их. Несмотря на полный крах двусторонних отношений, несмотря на то, что у нас очень сложные дискуссии. По этому вопросу номинально диалог продолжается, и, возможно, речь пойдет о каких-то дополнительных обменах. Это та тема, по которой мы продолжаем диалог. Вести переговоры по Украине сейчас бессмысленно абсолютно. По другим темам мы не будем вести разговор до того, как американцы будут готовы говорить об Украине», — рассказал Геворг Мирзаян. Он также отметил, что восстановление сотрудничества между Россией и США возможно только к 2025 году, когда в Америке поменяется президент. «Есть ограниченный круг вопросов, в котором Россия может обсуждать те же самые обмены заключенными. Что касается более серьезных вопросов, я не вижу шансов для их обсуждения до начала 2025 года. К тому времени в США может смениться власть, и новый президент будет гораздо более склонен к реалистичным переговорам с Москвой, чем нынешний», — подчеркнул Мирзаян. Выборы президента США должны пройти 5 ноября 2024 года. Среди кандидатов действующий 46-й глава Америки Джо Байден и 45-й Дональд Трамп. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В текущей ситуации сотрудничество между Россией и США возможно только в плане обмена заключенными (не военнопленными). Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог, доцент совета по международным делам Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Российский посол в США Анатолий Антонов 26 марта сообщил о договоренности с администрацией Вашингтона о двухсторонних контактах. По плану, встреча должна пройти на следующей неделе. По словам Антонова, разговор будет касаться проблем двусторонних отношений, как РФ и США жить дальше, есть ли шансы у российско-американских отношений не быть до конца разрушенными. «Единственный вариант сотрудничества, который возможен сейчас между США и Россией, — это обмен людей. Наших заключенных (не военных) на их. Несмотря на полный крах двусторонних отношений, несмотря на то, что у нас очень сложные дискуссии. По этому вопросу номинально диалог продолжается, и, возможно, речь пойдет о каких-то дополнительных обменах. Это та тема, по которой мы продолжаем диалог. Вести переговоры по Украине сейчас бессмысленно абсолютно. По другим темам мы не будем вести разговор до того, как американцы будут готовы говорить об Украине», — рассказал Геворг Мирзаян. Он также отметил, что восстановление сотрудничества между Россией и США возможно только к 2025 году, когда в Америке поменяется президент. «Есть ограниченный круг вопросов, в котором Россия может обсуждать те же самые обмены заключенными. Что касается более серьезных вопросов, я не вижу шансов для их обсуждения до начала 2025 года. К тому времени в США может смениться власть, и новый президент будет гораздо более склонен к реалистичным переговорам с Москвой, чем нынешний», — подчеркнул Мирзаян. Выборы президента США должны пройти 5 ноября 2024 года. Среди кандидатов действующий 46-й глава Америки Джо Байден и 45-й Дональд Трамп.