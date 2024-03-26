Вице-спикер заксо заявился на важную для Куйвашева стройку на 2 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург, карапетян армен
Армен Карапетян основал «Строймеханизацию» больше 10 лет назад, но потом вышел из учредителей Фото:

Заняться финансовоемким строительством очистных сооружений в Среднеуральске может компания «ДСК Строймеханизация», которую относят к сфере влияния вице-спикера свердловского заксобрания Армена Карапетяна. Как стало известно URA.RU, предприятие заявилось на конкурс, который ранее уже срывался несколько раз. Конкурент «Строймеханизации» — самарская «Нефтехимия».

Информацию об участниках аукциона URA.RU подтвердил мэр Алексей Стасенок. Общая стоимость проекта — 1,9 миллиарда рублей, областное правительство выделило 1,7 млрд. Вопрос решал лично губернатор Евгений Куйвашев, понимая, насколько он важен для Среднеуральска. Почти полностью изношенные очистные сооружения пытаются обновить с 2019 года. Первую попытку делал бывший на тот момент мэром Андрей Зашляпин, но его сменщик Александр Ковальчик в 2021 году расторг контракт со старым подрядчиком и заключил договор с новым (по одной из версий, это привело к затяжному политическому кризису в муниципалитете). Спустя время следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, контракт вновь был расторгнут.

Новость по теме
Прокуратура сорвала проект, на который Куйвашев выделил больше миллиарда, из-за венгерского следа

В ноябре 2023-го Стасенок, назначенный за два месяца до этого, предпринял третью попытку. Но его администрация последовательно расторгла контракты сначала со «Стройнефтью» (по жалобе ФАС), затем с «Апекс Групп» — по соглашению сторон. А в феврале 2024-го — с «Уральской водной компанией» (в результате вмешательства прокуратуры).

Ходили слухи, что, когда сорвалась последняя сделка, Куйвашев якобы попросил своего заместителя по строительству и ЖКХ Сергея Швиндта подыскать адекватного подрядчика (их в регионе дефицит). Заявилась на контракт «Строймеханизация» по приглашению или собственной инициативе, неизвестно.

Компанию основал Карапетян в начале 2010-х, через несколько лет он вышел из состава учредителей. Сейчас владельцем фирмы является Светлана Александрова, которую СМИ ранее называли близкой к семье политика. Сам он какое-либо отношение к «Строймеханизации» опровергал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заняться финансовоемким строительством очистных сооружений в Среднеуральске может компания «ДСК Строймеханизация», которую относят к сфере влияния вице-спикера свердловского заксобрания Армена Карапетяна. Как стало известно URA.RU, предприятие заявилось на конкурс, который ранее уже срывался несколько раз. Конкурент «Строймеханизации» — самарская «Нефтехимия». Информацию об участниках аукциона URA.RU подтвердил мэр Алексей Стасенок. Общая стоимость проекта — 1,9 миллиарда рублей, областное правительство выделило 1,7 млрд. Вопрос решал лично губернатор Евгений Куйвашев, понимая, насколько он важен для Среднеуральска. Почти полностью изношенные очистные сооружения пытаются обновить с 2019 года. Первую попытку делал бывший на тот момент мэром Андрей Зашляпин, но его сменщик Александр Ковальчик в 2021 году расторг контракт со старым подрядчиком и заключил договор с новым (по одной из версий, это привело к затяжному политическому кризису в муниципалитете). Спустя время следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, контракт вновь был расторгнут. В ноябре 2023-го Стасенок, назначенный за два месяца до этого, предпринял третью попытку. Но его администрация последовательно расторгла контракты сначала со «Стройнефтью» (по жалобе ФАС), затем с «Апекс Групп» — по соглашению сторон. А в феврале 2024-го — с «Уральской водной компанией» (в результате вмешательства прокуратуры). Ходили слухи, что, когда сорвалась последняя сделка, Куйвашев якобы попросил своего заместителя по строительству и ЖКХ Сергея Швиндта подыскать адекватного подрядчика (их в регионе дефицит). Заявилась на контракт «Строймеханизация» по приглашению или собственной инициативе, неизвестно. Компанию основал Карапетян в начале 2010-х, через несколько лет он вышел из состава учредителей. Сейчас владельцем фирмы является Светлана Александрова, которую СМИ ранее называли близкой к семье политика. Сам он какое-либо отношение к «Строймеханизации» опровергал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...