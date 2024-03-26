26 марта 2024

Байден обозвал Путина «мясником»

Байден вновь оскорбительно отозвался о Путине
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден сделал заявление во время разговора о повышении налогов в США Фото:

Президент США Джо Байден, рассуждая о возможности привлечения дополнительных средств в Америку, назвал президента России Владимира Путина «мясником». Такое заявление он сделал во время выступления в штате Северная Каролина.

Во время выступления он предложил повысить налоги для американских миллиардеров. «Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина», — приводит слова Байдена ТАСС.

Выступая 21 февраля глава США назвал Владимира Путина «crazy S.O.B.» (что переводится как «сумасшедший сукин сын»), передает «Царьград». В ответ на это российский лидер заявил, что это была адекватная реакция на его слова о готовности России работать с любым американским лидером. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что подобные хамские высказывания Байдена недопустимы и непростительны. Сам Владимир Путин подобных высказываний не допускал.

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Президент США Джо Байден, рассуждая о возможности привлечения дополнительных средств в Америку, назвал президента России Владимира Путина «мясником». Такое заявление он сделал во время выступления в штате Северная Каролина. Во время выступления он предложил повысить налоги для американских миллиардеров. «Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина», — приводит слова Байдена ТАСС. Выступая 21 февраля глава США назвал Владимира Путина «crazy S.O.B.» (что переводится как «сумасшедший сукин сын»), передает «Царьград». В ответ на это российский лидер заявил, что это была адекватная реакция на его слова о готовности России работать с любым американским лидером. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что подобные хамские высказывания Байдена недопустимы и непростительны. Сам Владимир Путин подобных высказываний не допускал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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