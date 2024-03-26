Кто такой Николай Конашенок, на которого завели дело из-за слов о «Крокусе»

На Николая Конашенка завели дело по оправданию терроризма

27 марта 2024 в 03:44 Размер текста - 17 +

На глумившегося над терактом в «Крокусе» завели дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок после теракта в «Крокусе» опубликовал в своих соцсетях посты с глумлением над произошедшим. Его супругой оказалась Оксана Шатуновская — гендиректор «Новой Голландии». После высказываний мужа ей пришлось уволиться из компании. URA.RU рассказывает, кто такой Конашенок, и что с ним произошло после его высказываний. Глумление над терактом Николай Конашенок после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» опубликовал в своих соцсетях пост, в котором недоумевал, «почему террористы выбрали своей целью именно торговый центр, а не Кремль». Он добавил, что группа «Пикник» не столь популярна у зрителей. «Пикник — чудовищная группа, но все же мелковато», — написал Конашенок в соцсети. Далее он сравнил случившееся с концертами западных групп, где, по его словам, «подобного не происходит». Позже посты были удалены, но скриншоты разлетелись по сети и вызвали волну критики и осуждения у россиян. Правоохранители увидели в его словах признаки экстремизма. Задержание и извинения После обвинений и обрушившейся волны критики Конашенков попытался сбежать в Ереван. В Санкт-Петербурге он был задержан сотрудниками центра «Э» в аэропорту «Пулково». Позднее ему вменили статью об оправдании терроризма. Конашенков попытался оправдаться за содеянное и заявил, что не поддерживает терроризм, а также принес свои извинения за неоднозначные посты в соцсети. «Я разместил в социальной сети два поста. Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм», — высказался Конашенков после задержания в отделе полиции. Личная жизнь Как сообщает Life, Николай Конашенок из интеллигентной семьи. Его мать работает главным пиарщиком Дома культуры Льва Лурье. Отец изучал гидрометеорологию и написал книгу о Марсе и Венере. Сам он раньше работал журналистом в таких изданиях как «Коммерсант», «Афиша» и «Собака.ru». Также Конашенок занимался парусным спортом, переводил книги с английского и турецкого языков и работал барменом. В 2014 году он увлекся столярно-плотнической деятельностью и создал ателье «Зубровка», где начал реставрировать восточноевропейскую мебель 1960-1970-х годов. Также декоратор запустил производство новых предметов мебели в том же стиле. Помимо мебельного ателье, у Конашенка есть небольшая доля в баре «76». Супруга Конашенка — Роксана Шатуновская — из более родовитой по советским меркам семьи. Ее отец — известный советский писатель Марк Шатуновский, а мать, Наргис Сахибова, прославилась, когда открыла первый в России монобрендовый бутик Laroche. Последние 13 лет Роксана занимала пост гендиректора «Новой Голландии», но после высказываний мужа о теракте, покинула пост. Шатуновская пояснила, что не поддерживает и осуждает мужа за его позицию о «Крокусе», но остается «со своей семьей». Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта унес жизни более 130 человек. В России 24 марта был объявлен днем общенационального траура. Оперативно были задержаны исполнители теракта. Они пытались сбежать на Украину, но попались спецслужбам в Брянской области. Расследование теракта продолжается. URA.RU подробно рассказывает о трагедии в своем сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Санкт-Петербурга Николай Конашенок после теракта в «Крокусе» опубликовал в своих соцсетях посты с глумлением над произошедшим. Его супругой оказалась Оксана Шатуновская — гендиректор «Новой Голландии». После высказываний мужа ей пришлось уволиться из компании. URA.RU рассказывает, кто такой Конашенок, и что с ним произошло после его высказываний. Николай Конашенок после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» опубликовал в своих соцсетях пост, в котором недоумевал, «почему террористы выбрали своей целью именно торговый центр, а не Кремль». Он добавил, что группа «Пикник» не столь популярна у зрителей. «Пикник — чудовищная группа, но все же мелковато», — написал Конашенок в соцсети. Далее он сравнил случившееся с концертами западных групп, где, по его словам, «подобного не происходит». Позже посты были удалены, но скриншоты разлетелись по сети и вызвали волну критики и осуждения у россиян. Правоохранители увидели в его словах признаки экстремизма. После обвинений и обрушившейся волны критики Конашенков попытался сбежать в Ереван. В Санкт-Петербурге он был задержан сотрудниками центра «Э» в аэропорту «Пулково». Позднее ему вменили статью об оправдании терроризма. Конашенков попытался оправдаться за содеянное и заявил, что не поддерживает терроризм, а также принес свои извинения за неоднозначные посты в соцсети. «Я разместил в социальной сети два поста. Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм», — высказался Конашенков после задержания в отделе полиции. Как сообщает Life, Николай Конашенок из интеллигентной семьи. Его мать работает главным пиарщиком Дома культуры Льва Лурье. Отец изучал гидрометеорологию и написал книгу о Марсе и Венере. Сам он раньше работал журналистом в таких изданиях как «Коммерсант», «Афиша» и «Собака.ru». Также Конашенок занимался парусным спортом, переводил книги с английского и турецкого языков и работал барменом. В 2014 году он увлекся столярно-плотнической деятельностью и создал ателье «Зубровка», где начал реставрировать восточноевропейскую мебель 1960-1970-х годов. Также декоратор запустил производство новых предметов мебели в том же стиле. Помимо мебельного ателье, у Конашенка есть небольшая доля в баре «76». Супруга Конашенка — Роксана Шатуновская — из более родовитой по советским меркам семьи. Ее отец — известный советский писатель Марк Шатуновский, а мать, Наргис Сахибова, прославилась, когда открыла первый в России монобрендовый бутик Laroche. Последние 13 лет Роксана занимала пост гендиректора «Новой Голландии», но после высказываний мужа о теракте, покинула пост. Шатуновская пояснила, что не поддерживает и осуждает мужа за его позицию о «Крокусе», но остается «со своей семьей». Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта унес жизни более 130 человек. В России 24 марта был объявлен днем общенационального траура. Оперативно были задержаны исполнители теракта. Они пытались сбежать на Украину, но попались спецслужбам в Брянской области. Расследование теракта продолжается. URA.RU подробно рассказывает о трагедии в своем сюжете.