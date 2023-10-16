Путин заявил, что украинские потери в восемь раз превышают российские

16 октября 2023 в 09:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что контрнаступление не принесло результатов Киеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина за время контрнаступления потеряла в восемь раз больше военных, чем Россия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. «С 4 июня контрнаступление продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля . Он также отметил, что во время переговоров в Турции в 2022 году Украина и Россия согласились решить конфликт мирным путем. Однако после того, как армия РФ отошла от Киева, «украинская сторона сразу выбросила в печку все эти договоренности», поделился глава государства. После этого в Киеве заявили, что ВСУ будут идти по пути стратегического поражения России. Для чего армия Украины начала контрнаступление, которое не принесло результатов. Ранее Путин отмечал, что ВСУ готовят новые наступательные операции. Однако в целом контрнаступление Украины завершилось. Киев не смог нанести основной контрудар на южном направлении для того, чтобы отрезать сухопутную дорогу на Крым.

Украина за время контрнаступления потеряла в восемь раз больше военных, чем Россия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. «С 4 июня контрнаступление продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля. Он также отметил, что во время переговоров в Турции в 2022 году Украина и Россия согласились решить конфликт мирным путем. Однако после того, как армия РФ отошла от Киева, «украинская сторона сразу выбросила в печку все эти договоренности», поделился глава государства. После этого в Киеве заявили, что ВСУ будут идти по пути стратегического поражения России. Для чего армия Украины начала контрнаступление, которое не принесло результатов. Ранее Путин отмечал, что ВСУ готовят новые наступательные операции. Однако в целом контрнаступление Украины завершилось. Киев не смог нанести основной контрудар на южном направлении для того, чтобы отрезать сухопутную дорогу на Крым.