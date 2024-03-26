Пьяный пассажир напал на тюменского таксиста и угнал его машину

Пьяный тюменец угнал машину таксиста Фото: Игорь Пантин © URA.RU

На тюменского таксиста напал с ножом пьяный пассажир. После этого он угнал его машину и разбил ее. Об инциденте сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Ночью 3 июня прошлого года таксист на машине „Шевроле Клан Эпика“ привез пьяного пассажира к дачному дому в СНТ „Надежда-3“ города Тюмени. Мужчина отказался выходить из салона и потребовал, чтобы водитель отвез его в село Успенка. В свою очередь, таксист предложил оплатить прежнюю поездку, но у того не оказалось денег. Мужчины поссорились, и после словесной перебранки пассажир достал нож и трижды ударил таксиста, порезав ему ухо, грудь и левую руку», — сообщили в пресс-службе.

После этого раненый мужчина выбежал из машины и укрылся в ближайшем дачном доме. Оттуда он вызвал полицию и друзей. Преступника нашли в разбитой машине. Он несколько раз въехал в препятствия.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии-поселения, куда распорядился доставить его под конвоем. Ремонт угнанного автомобиля обойдется нарушителю в 192,5 тысяч рублей.