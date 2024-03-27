Роскомнадзор проверит сим-карты мигрантов

Роскомнадзор проверит в 2025 году сведения большинства сим-карт абонентов-иностранцев. Пока проверка затруднена из-за отсутствия сведений в российских базах данных, чем активно пользуются телефонные мошенники, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов и документы Роскомнадзора. Всего на контрольную деятельность будет затрачено почти 70 млн рублей.
«С помощью системы контроля сим-карт структура Роскомнадзора в 2025 году проверит 85% сведений об абонентах-иностранцах. Эксперты отмечают, что проверка данных сим-карт, оформленных на иностранцев, затруднена из-за отсутствия сведений о них в российских базах данных, чем активно пользуются мошенники», — сообщает издание. Большинство мошеннических колл-центров и сим-боксов заряжается сим-картами, оформленными на иностранцев.
Операторы связи начали передавать данные об абонентах в систему контроля состояния сим-карт (КСИМ) с прошлого года. На контрольные мероприятия в 2024—2026 годах Роскомнадзор планирует выделить 69,8 млн рублей, уточняет источник.
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