Роскомнадзор проверит сим-карты мигрантов

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Деньги. Курган, сим карта, sim
Пока проверка данных об абонентах-иностранцах затруднена Фото:

Роскомнадзор проверит в 2025 году сведения большинства сим-карт абонентов-иностранцев. Пока проверка затруднена из-за отсутствия сведений в российских базах данных, чем активно пользуются телефонные мошенники, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов и документы Роскомнадзора. Всего на контрольную деятельность будет затрачено почти 70 млн рублей.

«С помощью системы контроля сим-карт структура Роскомнадзора в 2025 году проверит 85% сведений об абонентах-иностранцах. Эксперты отмечают, что проверка данных сим-карт, оформленных на иностранцев, затруднена из-за отсутствия сведений о них в российских базах данных, чем активно пользуются мошенники», — сообщает издание. Большинство мошеннических колл-центров и сим-боксов заряжается сим-картами, оформленными на иностранцев.

Операторы связи начали передавать данные об абонентах в систему контроля состояния сим-карт (КСИМ) с прошлого года. На контрольные мероприятия в 2024—2026 годах Роскомнадзор планирует выделить 69,8 млн рублей, уточняет источник.

В Госдуме РФ намерены обсудить ужесточение миграционной политики и мер безопасности. Законодатели предлагают оперативно депортировать тех иностранных специалистов, у которых истек срок пребывания на территории РФ.

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Роскомнадзор проверит в 2025 году сведения большинства сим-карт абонентов-иностранцев. Пока проверка затруднена из-за отсутствия сведений в российских базах данных, чем активно пользуются телефонные мошенники, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов и документы Роскомнадзора. Всего на контрольную деятельность будет затрачено почти 70 млн рублей. «С помощью системы контроля сим-карт структура Роскомнадзора в 2025 году проверит 85% сведений об абонентах-иностранцах. Эксперты отмечают, что проверка данных сим-карт, оформленных на иностранцев, затруднена из-за отсутствия сведений о них в российских базах данных, чем активно пользуются мошенники», — сообщает издание. Большинство мошеннических колл-центров и сим-боксов заряжается сим-картами, оформленными на иностранцев. Операторы связи начали передавать данные об абонентах в систему контроля состояния сим-карт (КСИМ) с прошлого года. На контрольные мероприятия в 2024—2026 годах Роскомнадзор планирует выделить 69,8 млн рублей, уточняет источник. В Госдуме РФ намерены обсудить ужесточение миграционной политики и мер безопасности. Законодатели предлагают оперативно депортировать тех иностранных специалистов, у которых истек срок пребывания на территории РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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