МВД отчиталось, сколько мигрантов было выдворено из России в прошлом году

В 2023 году из Российской Федерации было выдворено 42 тысячи мигрантов. Об этом рассказали в МВД.
«42 тысячи мигрантов были выдворены из РФ», — заявили в МВД. Там добавили, что в Москве за этот период было выявлено 224 тысячи нарушений миграционного законодательства.
В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству 11 декабря 2023 года одобрили поправки о замене выдворения из России штрафом. При принятии решения судьей будут учитываться такие факторы, как наличие жилья, законопослушность, уплата налогов, продолжительность пребывания в России, род деятельности и семейное положение. Минтруда РФ также предложило новые условия для набора трудовых мигрантов. Согласно предложению, работникам, трудящимся в России не по своей профессии, будут предлагать покинуть страну, передает VSE42.
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