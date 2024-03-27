МВД отчиталось, сколько мигрантов было выдворено из России в прошлом году

МВД: 42 тысячи мигрантов были выдворены из России в прошлом году
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, эскалатор, рейд, нелегалы
В Москве выявлено 224 тысячи нарушений миграционного законодательства, заявили в МВД Фото:

В 2023 году из Российской Федерации было выдворено 42 тысячи мигрантов. Об этом рассказали в МВД.

«42 тысячи мигрантов были выдворены из РФ», — заявили в МВД. Там добавили, что в Москве за этот период было выявлено 224 тысячи нарушений миграционного законодательства.

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству 11 декабря 2023 года одобрили поправки о замене выдворения из России штрафом. При принятии решения судьей будут учитываться такие факторы, как наличие жилья, законопослушность, уплата налогов, продолжительность пребывания в России, род деятельности и семейное положение. Минтруда РФ также предложило новые условия для набора трудовых мигрантов. Согласно предложению, работникам, трудящимся в России не по своей профессии, будут предлагать покинуть страну, передает VSE42.

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В 2023 году из Российской Федерации было выдворено 42 тысячи мигрантов. Об этом рассказали в МВД. «42 тысячи мигрантов были выдворены из РФ», — заявили в МВД. Там добавили, что в Москве за этот период было выявлено 224 тысячи нарушений миграционного законодательства. В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству 11 декабря 2023 года одобрили поправки о замене выдворения из России штрафом. При принятии решения судьей будут учитываться такие факторы, как наличие жилья, законопослушность, уплата налогов, продолжительность пребывания в России, род деятельности и семейное положение. Минтруда РФ также предложило новые условия для набора трудовых мигрантов. Согласно предложению, работникам, трудящимся в России не по своей профессии, будут предлагать покинуть страну, передает VSE42.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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