Бизнесмен отказался вывозить сточные воды с курганской «Рублевки»

27 марта 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Бизнесмен приостановил деятельность до выяснения обстоятельств с превышением веса Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В селе Кетово под Курганом назревает коммунальный кризис: предприниматель отказался производить откачку септика, а канализации в населенном пункте нет. Об этом сообщил читатель URA.RU через чат-бот обратной связи URA.RU. «Кетовскую „Рублевку“ скоро зальет сточными водами из-за отсутствия канализации и отказа управкомпании, а также других заинтересованных лиц в услуге по откачке септиков. Заявки, оформленные жильцами многоквартирных домов (МКД), находятся в статусе „отложена“, а вся канализация течет к центральному входу администрации Кетовского округа», — сообщил читатель из числа местных жителей. URA.RU была предоставлена копия документа, в котором предприниматель, осуществляющий вывоз сточных вод из МКД и бюджетных организаций, объясняет, почему решил приостановить деятельность. Согласно документу, он оповестил об этом администрацию округа. Бизнесмен объяснил отказ тем, что на пункте весового контроля по дороге из села в сторону Кургана машины превысили осевые нагрузки. За что, согласно информации из документа, бизнесмену грозит крупный штраф до 250 000 рублей за каждый выявленный факт. Но со штрафами, указал предприниматель, он не согласен, поэтому потребовал объяснений от властей. Возобновить работу бизнесмен намерен после заключения договора с КГУ, а также после дачи ему разъяснений представителями власти. Корреспондент URA.RU связался с главой Кетовского муниципального округа Олегом Язовских. Он сообщил, что работа в направлении решения вопроса ведется: был заключен договор с КГУ. «Многоквартирные дома, социальная сфера — все это будет решено. С жилыми домами будет пока труднее», — пояснил глава округа. Также Язовских сообщил, что все люди о ситуации знают, поэтому, как сказал глава, будут экономить воду. Ранее URA.RU писало, в Курганской области появились новые пункты весового контроля. Такие пункты нужны для выявления движения транспорта, превышающего допустимых весовых параметров без специального разрешения, а подобное нарушение несет вред дорожному полотну. После установки пункта на шоссе Тюнина курганцы стали жаловаться на разбитые дороги. Машины с перегрузом стали объезжать пункты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Кетово под Курганом назревает коммунальный кризис: предприниматель отказался производить откачку септика, а канализации в населенном пункте нет. Об этом сообщил читатель URA.RU через чат-бот обратной связи URA.RU. «Кетовскую „Рублевку“ скоро зальет сточными водами из-за отсутствия канализации и отказа управкомпании, а также других заинтересованных лиц в услуге по откачке септиков. Заявки, оформленные жильцами многоквартирных домов (МКД), находятся в статусе „отложена“, а вся канализация течет к центральному входу администрации Кетовского округа», — сообщил читатель из числа местных жителей. URA.RU была предоставлена копия документа, в котором предприниматель, осуществляющий вывоз сточных вод из МКД и бюджетных организаций, объясняет, почему решил приостановить деятельность. Согласно документу, он оповестил об этом администрацию округа. Бизнесмен объяснил отказ тем, что на пункте весового контроля по дороге из села в сторону Кургана машины превысили осевые нагрузки. За что, согласно информации из документа, бизнесмену грозит крупный штраф до 250 000 рублей за каждый выявленный факт. Но со штрафами, указал предприниматель, он не согласен, поэтому потребовал объяснений от властей. Возобновить работу бизнесмен намерен после заключения договора с КГУ, а также после дачи ему разъяснений представителями власти. Корреспондент URA.RU связался с главой Кетовского муниципального округа Олегом Язовских. Он сообщил, что работа в направлении решения вопроса ведется: был заключен договор с КГУ. «Многоквартирные дома, социальная сфера — все это будет решено. С жилыми домами будет пока труднее», — пояснил глава округа. Также Язовских сообщил, что все люди о ситуации знают, поэтому, как сказал глава, будут экономить воду. Ранее URA.RU писало, в Курганской области появились новые пункты весового контроля. Такие пункты нужны для выявления движения транспорта, превышающего допустимых весовых параметров без специального разрешения, а подобное нарушение несет вред дорожному полотну. После установки пункта на шоссе Тюнина курганцы стали жаловаться на разбитые дороги. Машины с перегрузом стали объезжать пункты.