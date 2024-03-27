Reuters: союзники РФ задерживают оплату российской нефти из-за санкций

Иностранные партнеры российских нефтяных компаний задерживают оплату за поставки сырой нефти и топлива. Осторожность банков Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, связанная с опасением попасть под вторичные санкции США, привела к многомесячным задержкам оплаты поставок из России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками до нескольких месяцев в оплате сырой нефти и топлива, поскольку банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) становятся более осторожными в отношении вторичных санкций США, сообщили восемь источников, знакомых с ситуацией», — говорится в сообщении агентства.
Ранее сообщалось, что индийская энергокомпания Reliance Industries перестанет закупать российскую нефть, которую поставляет танкерами российская судоходная компания «Совкомфлот». Между тем, закупки Китаем российской нефти могут достичь в марте рекордной отметки. Это связано с возросшим спросом на марку Sokol, от которой Индия отказывается из-за опасений американских санкций. В 2023 году Россия заработала около 187 миллиардов долларов на экспорте нефти, газа и угля в дружественные страны.
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