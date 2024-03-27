Министр хочет возглавить екатеринбургский ТЮЗ, но у нее есть конкурент

Возглавить екатеринбургский ТЮЗ хочет министр культуры Светлана Учайкина

27 марта 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Светлана Учайкина работает министром с 2016 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На должность директора екатеринбургского Театра юного зрителя (ТЮЗ) претендуют два человека, среди них — областной министр культуры Светлана Учайкина, ранее уже руководившая учреждением (в 2010—2016 годах). Подробности главной кадровой интриги дня URA.RU раскрыл информированный источник. «В шорт-листе у [мэра Екатеринбурга Алексея] Орлова есть Учайкина и еще одна фамилия. По одному из этих кандидатов нужно провести переговоры с губернатором», — поделился собеседник агентства, не раскрывая других подробностей. Другой источник сообщил, что Учайкина прорабатывала вопрос о своем возвращении в ТЮЗ последние несколько месяцев. Светлане Учайкиной направлена просьба о комментарии. Ответ будет опубликован, как только поступит. Новость по теме Мэр Екатеринбурга лично уволил директора ТЮЗа Умникову О том, что Евгения Умникова покидает должность директора ТЮЗа, которую занимает с 2017 года, стало известно утром 27 марта. Решение не продлевать с ней контракт, по данным URA.RU, принял лично Орлов — ее работодатель. Причина увольнения неизвестна. По словам одного из источников, Умникова уходит на пенсию. Ранее в числе ее потенциальных сменщиков называли «социального» замгубернатора Павла Крекова. «Орлов этого не допустит», — рассказал собеседник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На должность директора екатеринбургского Театра юного зрителя (ТЮЗ) претендуют два человека, среди них — областной министр культуры Светлана Учайкина, ранее уже руководившая учреждением (в 2010—2016 годах). Подробности главной кадровой интриги дня URA.RU раскрыл информированный источник. «В шорт-листе у [мэра Екатеринбурга Алексея] Орлова есть Учайкина и еще одна фамилия. По одному из этих кандидатов нужно провести переговоры с губернатором», — поделился собеседник агентства, не раскрывая других подробностей. Другой источник сообщил, что Учайкина прорабатывала вопрос о своем возвращении в ТЮЗ последние несколько месяцев. Светлане Учайкиной направлена просьба о комментарии. Ответ будет опубликован, как только поступит. О том, что Евгения Умникова покидает должность директора ТЮЗа, которую занимает с 2017 года, стало известно утром 27 марта. Решение не продлевать с ней контракт, по данным URA.RU, принял лично Орлов — ее работодатель. Причина увольнения неизвестна. По словам одного из источников, Умникова уходит на пенсию. Ранее в числе ее потенциальных сменщиков называли «социального» замгубернатора Павла Крекова. «Орлов этого не допустит», — рассказал собеседник.