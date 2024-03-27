Кологривого выпустили из спецприемника

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фото со съемок сериала "Слово пацана", слово пацана
Кологривого выпустили из спецприемника, в который он попал за дебош в баре Фото:

Актера театра и кино Никиту Кологривого, который сыграл роль Кощея в сериале «Слово пацана», выпустили из спецприемника. Он попал туда за непристойное поведение в баре Новосибирска.

«Актер Никита Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске», — передает РИА Новости. Ранее он отбывал в нем наказание за дебош в лаундж-баре. Там он укусил официантку заведения.

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Прокуратура ранее обжаловала административный арест актера, который должен был длиться семь суток. В ведомстве посчитали подобное наказание слишком мягким.

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Актера театра и кино Никиту Кологривого, который сыграл роль Кощея в сериале «Слово пацана», выпустили из спецприемника. Он попал туда за непристойное поведение в баре Новосибирска. «Актер Никита Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске», — передает РИА Новости. Ранее он отбывал в нем наказание за дебош в лаундж-баре. Там он укусил официантку заведения. Прокуратура ранее обжаловала административный арест актера, который должен был длиться семь суток. В ведомстве посчитали подобное наказание слишком мягким.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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