Кологривого выпустили из спецприемника

27 марта 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Кологривого выпустили из спецприемника, в который он попал за дебош в баре Фото: пресс-служба «Ростелеком» Актера театра и кино Никиту Кологривого, который сыграл роль Кощея в сериале «Слово пацана», выпустили из спецприемника. Он попал туда за непристойное поведение в баре Новосибирска. «Актер Никита Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске», — передает РИА Новости. Ранее он отбывал в нем наказание за дебош в лаундж-баре. Там он укусил официантку заведения. Новость по теме Кологривого арестовали за пьяный дебош в кафе: хронология событий Прокуратура ранее обжаловала административный арест актера, который должен был длиться семь суток. В ведомстве посчитали подобное наказание слишком мягким. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актера театра и кино Никиту Кологривого, который сыграл роль Кощея в сериале «Слово пацана», выпустили из спецприемника. Он попал туда за непристойное поведение в баре Новосибирска. «Актер Никита Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске», — передает РИА Новости. Ранее он отбывал в нем наказание за дебош в лаундж-баре. Там он укусил официантку заведения. Прокуратура ранее обжаловала административный арест актера, который должен был длиться семь суток. В ведомстве посчитали подобное наказание слишком мягким.