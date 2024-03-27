Кологривого выпустили из спецприемника, в который он попал за дебош в баре
Актера театра и кино Никиту Кологривого, который сыграл роль Кощея в сериале «Слово пацана», выпустили из спецприемника. Он попал туда за непристойное поведение в баре Новосибирска.
«Актер Никита Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске», — передает РИА Новости. Ранее он отбывал в нем наказание за дебош в лаундж-баре. Там он укусил официантку заведения.
Прокуратура ранее обжаловала административный арест актера, который должен был длиться семь суток. В ведомстве посчитали подобное наказание слишком мягким.
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