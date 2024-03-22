Прокуратура требует ужесточения наказания для Кологривого

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура
Прокуратура ожаловала арест актера Кологривого Фото:

Прокуратура обжаловала административный арест на семь суток за дебош актера театра и кино Никиты Кологривого, и требует ужесточения наказания. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

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«Прокуратура обжаловала арест», — говорится в сообщении ведомства. Прокуратура посчитала наказание для Кологривого слишком мягким.

Ранее актер из «Слово пацана» в нетрезвом виде устроил дебош в лаундж-баре Новосибирска, укусив официантку заведения и начав драку с сотрудниками. В полицию поступило заявление на Кологривого, после чего тот был доставлен в спецприемник, передает телеканал 360. Актер уже извинился перед официанткой и своими зрителями.

Суд назначил Кологривому семь суток ареста. Адвокат актера назвал арест «компромиссным вариантом», передает «Национальная служба новостей».

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Прокуратура обжаловала административный арест на семь суток за дебош актера театра и кино Никиты Кологривого, и требует ужесточения наказания. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве. «Прокуратура обжаловала арест», — говорится в сообщении ведомства. Прокуратура посчитала наказание для Кологривого слишком мягким. Ранее актер из «Слово пацана» в нетрезвом виде устроил дебош в лаундж-баре Новосибирска, укусив официантку заведения и начав драку с сотрудниками. В полицию поступило заявление на Кологривого, после чего тот был доставлен в спецприемник, передает телеканал 360. Актер уже извинился перед официанткой и своими зрителями. Суд назначил Кологривому семь суток ареста. Адвокат актера назвал арест «компромиссным вариантом», передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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