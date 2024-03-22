Прокуратура требует ужесточения наказания для Кологривого

Прокуратура ожаловала арест актера Кологривого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура обжаловала административный арест на семь суток за дебош актера театра и кино Никиты Кологривого, и требует ужесточения наказания. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

«Прокуратура обжаловала арест», — говорится в сообщении ведомства. Прокуратура посчитала наказание для Кологривого слишком мягким.

Ранее актер из «Слово пацана» в нетрезвом виде устроил дебош в лаундж-баре Новосибирска, укусив официантку заведения и начав драку с сотрудниками. В полицию поступило заявление на Кологривого, после чего тот был доставлен в спецприемник, передает телеканал 360. Актер уже извинился перед официанткой и своими зрителями.

Суд назначил Кологривому семь суток ареста. Адвокат актера назвал арест «компромиссным вариантом», передает «Национальная служба новостей».