26 марта 2024

В ЯНАО каждый шестой житель испытывает проблемы с репродуктивным здоровьем

© Служба новостей «URA.RU»
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У жителей ЯНАО проблемы с репродуктивным здоровьем выявляют на ранней стадии Фото:

Пилотный проект властей ЯНАО по сохранению репродуктивного здоровья ямальцев будет распространен по России. Проект был запущен в 2023 году и выявил патологии у каждого шестого жителя округа, прошедшего обследование, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В 2023 году в регионе стартовал пилотный проект по сохранению репродуктивного здоровья северян. В него были включены: анкетирование и комплексное обследование мужчин на двух предприятиях в Ноябрьске и Салехарде. Анкетирование прошли 453 мужчины, 250 из них были направлены на дополнительное обследование. По итогам у каждого шестого выявлены патологии», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

По словам главного профилактолога УрФО Сергея Токарева, раннее выявление проблем с репродуктивным здоровьем способствует успешному лечению. Минздравом России по всей стране вводится похожая система. Ямальский опыт во многом этому способствовал.

На Ямале проект был запущен по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Пары, заключившие брак в 2023 году, получали сертификаты молодоженов.

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Пилотный проект властей ЯНАО по сохранению репродуктивного здоровья ямальцев будет распространен по России. Проект был запущен в 2023 году и выявил патологии у каждого шестого жителя округа, прошедшего обследование, сообщает пресс-служба окружного правительства. «В 2023 году в регионе стартовал пилотный проект по сохранению репродуктивного здоровья северян. В него были включены: анкетирование и комплексное обследование мужчин на двух предприятиях в Ноябрьске и Салехарде. Анкетирование прошли 453 мужчины, 250 из них были направлены на дополнительное обследование. По итогам у каждого шестого выявлены патологии», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. По словам главного профилактолога УрФО Сергея Токарева, раннее выявление проблем с репродуктивным здоровьем способствует успешному лечению. Минздравом России по всей стране вводится похожая система. Ямальский опыт во многом этому способствовал. На Ямале проект был запущен по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Пары, заключившие брак в 2023 году, получали сертификаты молодоженов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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