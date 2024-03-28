Военный аналитик Михайлов: НАТО не нужна сильная армия в Европе

28 марта 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Швецию взяли в НАТО ради продажи американских истребителей, сказал Александр Михайлов Фото: Staff Sgt. Matthew Kakaris / U.S. Department of Defense Основной бюджет НАТО распределяют на оружие и содержание военной инфраструктуры США, а платит за это Европа. Штаты не дают европейским членам создавать собственный военный альянс, чтобы втридорога продавать им американское оружие. Об этом сообщил URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. Как США используют НАТО в своих целях Новость по теме Военный аналитик Джерелиевский: у НАТО возникли проблемы с пополнением армии «Американцы навязали всем европейским государствам НАТО отдавать 2% от ВВП каждый год отдавать. Это огромные суммы. А куда эти деньги тратятся? На закупку американского вооружения, на организацию военных учений, обслуживание огромной сети военных баз США по всему миру. Получается, что платят за них и европейцы. Их на саммит НАТО приглашают, объясняют позицию и какую сумму надо собрать. Дальше эти деньги распределяют прежде всего американские кураторы НАТО. То есть пирог делят уже в Вашингтоне», — сказал Александр Михайлов. НАТО позволяет США продавать свое оружие и поглощать конкурентов на этом рынке, отметил эксперт. «Франция четвертая в мире по возможностям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в мире. Но при этом ее так же доят, как корову, не дают развиваться. Европе так и не дали до сих пор сделать свой истребитель пятого поколения. Потому что американцы впаривают свой дорогой и нефункциональный F-35. Европейцам его продают по 200 миллионов долларов за штуку, а для американской армии — по 100—120 млн. Швецию взяли в НАТО, чтобы Saab поглотить. Это огромная оборонно-промышленная корпорация, которая производит истребители Saab JAS 39 Gripen. Шведский ОПК один из лучших в Европе. Теперь на этих производственных мощностях начнут собирать F-35», — продолжил военный аналитик. В Европе пытались создать свой военный союз без США В Европе делали несколько попыток создать свои объединенные вооруженные силы, подчеркнул собеседник агентства. «Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал несколько лет назад создать общую европейскую армию. Ему тут же американцы дали по рукам, потому что нельзя без согласования Вашингтона брать на себя такие решения. То же самое относится к текущим попыткам. Опять Макрон пытается обособиться от США и предлагает европейским странам направлять контингент на Украину без привязки к НАТО. Потому что США уже сказали то, что если какое-то государство Альянса захочет послать свой контингент на Украину, то это его личное, суверенное решение. Тем самым американцы говорят, что если этих военных разгромит Россия, мы за вас вступаться не будем», — добавил специалист. Новость по теме Зачем Запад угрожает отправкой военных на Украину Если бы Макрону удалось воплотить свою идею, США бы потеряли огромные деньги, сообщил Михайлов. «Если бы Францию поддержали европейские лидеры и сумели преодолеть давление Вашингтона, они бы объяснили, что им необходимо как минимум половину денег, которые уходят на НАТО, теперь перераспределить в бюджет новой Европейской армии. Далее американцам просто бы сказали: „Извините, но теперь мы ваше НАТО, скидываться деньгами не будем“», — пояснил эксперт. Тем не менее свою собственную мощь европейские страны будут наращивать. «В каждом национальном парламенте Европы сидят лоббисты, которым выгодно, что производство оружия будет увеличиваться. Они за счет этого получают свои бонусы и деньги. Вооружения — очень прибыльный бизнес. Мы видим, что наращиваются оборонные бюджеты у Германии, у Франции, у Нидерландов, у Италии, у Польши, у Чехии, то есть у тех государств, которые обладают либо полноценными, либо частично не оборонно-промышленными комплексами. Естественно, надо как-то объяснять налогоплательщикам, почему расширяются военные бюджеты. Для этого используются политические заявления о российских ударах ядерным оружием, о том, что Россия пойдет на Европу после Украины», — заключил собеседник URA.RU. Ранее военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, ветеран боевых действий Афганистана и Чечни Борис Джерелиевский заявил URA.RU, что внедряя новые ценностные ориентиры, США оттолкнули основной контингент, который на протяжении 200 лет составлял основу американской армии. Это европейцы, протестанты из небольших городов. В Европе местные жители не хотят служить. И изменить отношение к армии в европейском обществе будет сложно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основной бюджет НАТО распределяют на оружие и содержание военной инфраструктуры США, а платит за это Европа. Штаты не дают европейским членам создавать собственный военный альянс, чтобы втридорога продавать им американское оружие. Об этом сообщил URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Американцы навязали всем европейским государствам НАТО отдавать 2% от ВВП каждый год отдавать. Это огромные суммы. А куда эти деньги тратятся? На закупку американского вооружения, на организацию военных учений, обслуживание огромной сети военных баз США по всему миру. Получается, что платят за них и европейцы. Их на саммит НАТО приглашают, объясняют позицию и какую сумму надо собрать. Дальше эти деньги распределяют прежде всего американские кураторы НАТО. То есть пирог делят уже в Вашингтоне», — сказал Александр Михайлов. НАТО позволяет США продавать свое оружие и поглощать конкурентов на этом рынке, отметил эксперт. «Франция четвертая в мире по возможностям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в мире. Но при этом ее так же доят, как корову, не дают развиваться. Европе так и не дали до сих пор сделать свой истребитель пятого поколения. Потому что американцы впаривают свой дорогой и нефункциональный F-35. Европейцам его продают по 200 миллионов долларов за штуку, а для американской армии — по 100—120 млн. Швецию взяли в НАТО, чтобы Saab поглотить. Это огромная оборонно-промышленная корпорация, которая производит истребители Saab JAS 39 Gripen. Шведский ОПК один из лучших в Европе. Теперь на этих производственных мощностях начнут собирать F-35», — продолжил военный аналитик. В Европе делали несколько попыток создать свои объединенные вооруженные силы, подчеркнул собеседник агентства. «Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал несколько лет назад создать общую европейскую армию. Ему тут же американцы дали по рукам, потому что нельзя без согласования Вашингтона брать на себя такие решения. То же самое относится к текущим попыткам. Опять Макрон пытается обособиться от США и предлагает европейским странам направлять контингент на Украину без привязки к НАТО. Потому что США уже сказали то, что если какое-то государство Альянса захочет послать свой контингент на Украину, то это его личное, суверенное решение. Тем самым американцы говорят, что если этих военных разгромит Россия, мы за вас вступаться не будем», — добавил специалист. Если бы Макрону удалось воплотить свою идею, США бы потеряли огромные деньги, сообщил Михайлов. «Если бы Францию поддержали европейские лидеры и сумели преодолеть давление Вашингтона, они бы объяснили, что им необходимо как минимум половину денег, которые уходят на НАТО, теперь перераспределить в бюджет новой Европейской армии. Далее американцам просто бы сказали: „Извините, но теперь мы ваше НАТО, скидываться деньгами не будем“», — пояснил эксперт. Тем не менее свою собственную мощь европейские страны будут наращивать. «В каждом национальном парламенте Европы сидят лоббисты, которым выгодно, что производство оружия будет увеличиваться. Они за счет этого получают свои бонусы и деньги. Вооружения — очень прибыльный бизнес. Мы видим, что наращиваются оборонные бюджеты у Германии, у Франции, у Нидерландов, у Италии, у Польши, у Чехии, то есть у тех государств, которые обладают либо полноценными, либо частично не оборонно-промышленными комплексами. Естественно, надо как-то объяснять налогоплательщикам, почему расширяются военные бюджеты. Для этого используются политические заявления о российских ударах ядерным оружием, о том, что Россия пойдет на Европу после Украины», — заключил собеседник URA.RU. Ранее военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, ветеран боевых действий Афганистана и Чечни Борис Джерелиевский заявил URA.RU, что внедряя новые ценностные ориентиры, США оттолкнули основной контингент, который на протяжении 200 лет составлял основу американской армии. Это европейцы, протестанты из небольших городов. В Европе местные жители не хотят служить. И изменить отношение к армии в европейском обществе будет сложно.