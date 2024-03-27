У пермячки, взорвавшей петарду на УИК, дома нашли взрывное устройство

27 марта 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Пермячка взорвала петарду на участке во время президентских выборов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU У женщины, которая в Перми пришла на выборы и подожгла петарду на избирательном участке, дома обнаружено устройство, похожее на взрывное. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «После того, как женщина подожгла на УИК петарду, к ней домой пришли с обыском. Там была обнаружена вещь, очень похожая на взрывное устройство, которая также могла быть использована в противоправных целях. К счастью, пермячка не стала ее брать с собой и оставила дома. С облегчением вздохнуло и руководство краевого УФСБ», — сообщил собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСБ по Пермскому краю. Пожилая женщина пришла на избирательный участок вечером 18 марта. С собой она пронесла устройство, напоминающее петарду, и подожгла его в туалете здания. В результате случившегося пермячка получила травму руки. Силовикам женщина рассказала, что ей велели кинуть петарду в членов УИК, но в последний момент она передумала это делать. За совершенное мошенники пообещали вернуть женщине деньги, которые она им перечислила еще в феврале. Сейчас ей грозит до 20 лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У женщины, которая в Перми пришла на выборы и подожгла петарду на избирательном участке, дома обнаружено устройство, похожее на взрывное. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «После того, как женщина подожгла на УИК петарду, к ней домой пришли с обыском. Там была обнаружена вещь, очень похожая на взрывное устройство, которая также могла быть использована в противоправных целях. К счастью, пермячка не стала ее брать с собой и оставила дома. С облегчением вздохнуло и руководство краевого УФСБ», — сообщил собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСБ по Пермскому краю. Пожилая женщина пришла на избирательный участок вечером 18 марта. С собой она пронесла устройство, напоминающее петарду, и подожгла его в туалете здания. В результате случившегося пермячка получила травму руки. Силовикам женщина рассказала, что ей велели кинуть петарду в членов УИК, но в последний момент она передумала это делать. За совершенное мошенники пообещали вернуть женщине деньги, которые она им перечислила еще в феврале. Сейчас ей грозит до 20 лет лишения свободы.