27 марта 2024

Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Президент Путин посетил город Торжок в Тверской области Фото:

Президент РФ Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ. Он расположен в Торжке.

«Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в этом центре», — передает корреспондент ТАСС. Уточняется, что на базе центра совершенствуется боевое применение армейской авиации, ведется подготовка экипажей вертолетов. Известно, что в 1992 году из летчиков центра сформировали единственная в мире пилотажная группа на боевых вертолетах «Беркуты». Пилоты, прошедшие обучение в центре, выполняли важные задачи, как в России, так и в 30 странах.

Путин возродит культуру в малых городах и селах. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Нечаев в беседе с URA.RU, комментируя поездку главы государства в Торжок в Тверской области.

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Президент РФ Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ. Он расположен в Торжке. «Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в этом центре», — передает корреспондент ТАСС. Уточняется, что на базе центра совершенствуется боевое применение армейской авиации, ведется подготовка экипажей вертолетов. Известно, что в 1992 году из летчиков центра сформировали единственная в мире пилотажная группа на боевых вертолетах «Беркуты». Пилоты, прошедшие обучение в центре, выполняли важные задачи, как в России, так и в 30 странах. Путин возродит культуру в малых городах и селах. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Нечаев в беседе с URA.RU, комментируя поездку главы государства в Торжок в Тверской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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