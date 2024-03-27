Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава

28 марта 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

Президент Путин посетил город Торжок в Тверской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ. Он расположен в Торжке. «Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в этом центре», — передает корреспондент ТАСС. Уточняется, что на базе центра совершенствуется боевое применение армейской авиации, ведется подготовка экипажей вертолетов. Известно, что в 1992 году из летчиков центра сформировали единственная в мире пилотажная группа на боевых вертолетах «Беркуты». Пилоты, прошедшие обучение в центре, выполняли важные задачи, как в России, так и в 30 странах. Путин возродит культуру в малых городах и селах. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Нечаев в беседе с URA.RU, комментируя поездку главы государства в Торжок в Тверской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ. Он расположен в Торжке. «Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в этом центре», — передает корреспондент ТАСС. Уточняется, что на базе центра совершенствуется боевое применение армейской авиации, ведется подготовка экипажей вертолетов. Известно, что в 1992 году из летчиков центра сформировали единственная в мире пилотажная группа на боевых вертолетах «Беркуты». Пилоты, прошедшие обучение в центре, выполняли важные задачи, как в России, так и в 30 странах. Путин возродит культуру в малых городах и селах. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Нечаев в беседе с URA.RU, комментируя поездку главы государства в Торжок в Тверской области.